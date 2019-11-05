全國掃黑辦：全力開展百日追逃行動　確保春節前社會治安大局穩定

11月4日，全國掃黑辦召開「全國掃黑除惡百日追逃行動」部署視頻會。公安部副部長、全國掃黑辦副主任杜航偉作出具體部署，強調要認真貫徹落實，充分發揮職能作用，全力展開百日追逃行動，確保春節前社會治安大局持續穩定。

杜航偉強調，要全力展開百日追逃行動，確保春節前社會治安大局持續穩定。（視覺中國）

杜航偉強調，目前全國尚有涉黑涉惡逃犯4713人。其中，涉黑案件逃犯1278人，惡勢力犯罪集團逃犯1436人，惡勢力犯罪團伙逃犯1999人，其中不乏身負重案、潛逃多年的重大涉黑案件主犯。這些人如不及時到案，一批重大案件就難以突破，是此次行動的目標逃犯，其中涉黑案件逃犯特別是組織者、領導者和骨幹成員是追逃行動的重點攻堅對象。

全國涉黑涉惡逃犯4713人

會議表示，要加強組織部署，迅速打響百日追逃行動攻堅戰。要求各地公安機關要將此次行動作為一項政治任務，要通過行動取得新突破。其中包括，成立百日追逃行動指揮部，由公安機關掃黑辦主任擔任指揮長，具體指揮協調推進追逃行動；抽調警力，對在逃人員逐人成立追逃專班；在人員力量、手段資源、工作經費等方面對百日追逃行動給予傾斜等。

會議決定，在行動中通緝督捕一批重大逃犯，以形成強大震懾。包括由公安部對1278名涉黑逃犯進行掛牌督捕；對3435名涉惡逃犯，由省級公安機關參照公安部的做法進行掛牌督捕。公安部亦將分批確定50名重點在逃人員發布A級通緝令。

會議又指，行動中要廣泛發動群眾，全力敦促投案自首。（視覺中國）

運用科技手段 嚴格考評獎懲

會議又指，行動中要廣泛發動群眾，全力敦促投案自首。在全國掃黑辦統一部署下，公安部會同最高人民法院、最高人民檢察院、司法部聯合印發了《關於敦促涉黑涉惡在逃人員投案自首的通告》。《通告》規定，在逃人員自《通告》發布之日起至2020年1月31日前投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或減輕處罰。同時還對包庇、窩藏在逃人員以及威脅、報復舉報人、控告人等犯罪行為的處理作出規定。

會議同時提出，行動中要運用科技手段，提升追逃實效，如積極運用人像比對、指紋、DNA等最新科技成果，開展深層次信息研判；充分依託大數據資源，創新方法手段。此外，會強化督導檢查，嚴格考評獎懲。對追逃行動部署不落實、戰果不明顯、任務完不成的單位，將被約談，督促限期整改。對工作成績突出的單位和個人要及時立功授獎。