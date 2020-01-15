英法德啟動伊核協議爭端解決機制　中國外交部：無助解決問題

就英、法、德三國啟動伊核協議爭端解決機制一事，在今天（15日）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽表示此舉無助於解決問題。

伊朗高級將領蘇萊曼尼被美軍「斬首」令伊朗重新審視伊核協議。（美聯社）

據報道，英、法、德外長已聯合致函歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），並發表聯合聲明，宣布啟動伊核問題全面協議爭端解決機制，強調此舉旨在促伊恢復履約。

對此，耿爽表示，中方對英、法、德啟動伊朗核問題全面協議爭端解決機制感到遺憾，認為此舉無助於解決問題，也不利於緩和當前的緊張局勢。

耿爽指出，中方始終認為，伊朗減少履行全面協議事出有因。美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊進行極限施壓，並阻撓其他方履約，這才是伊核緊張局勢的根源所在。

耿爽強調，全面協議是業經聯合國安理會決議核可的多邊外交重要成果，是國際核不擴散體系和中東地區和平穩定的重要支撐，是以國際法為基礎的國際秩序的重要組成部分。當前形勢下，中方呼籲各方保持冷靜克制，堅持在全面協議聯委會框架內，通過對話協商解決履約分歧，切實採取舉措，恢復協議權利和義務的平衡，全力維護和執行好全面協議。

據悉，英國、法國和德國政府1月14日發布聯合聲明說，鑑於伊朗進一步中止履行伊朗核問題全面協議，三國啟動伊核協議框架下的爭端解決機制，但不會追隨美國對伊朗「極限施壓」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）提出以「特朗普協議」取代伊核協議，似乎要為特朗普「退場」留一個下台階。（路透社）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天早些時候公開提議以「特朗普協議」替代伊核協議，從而確保伊朗無法製造核武器。

英法德三國聯合聲明說，「伊朗宣稱它有權中止履行伊核協議」，三國因而不得已啟動爭端解決機制。

伊朗2015年與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議，承諾限制核計劃，換取國際社會解除制裁。美國2018年5月退出伊核協議，恢復並追加對伊制裁。

如果伊核協議的某一簽字方認定另外一方沒有履行協議承諾，按照爭端解決機制，可以申請由伊核協議「聯合委員會」牽頭處理爭端。由於美方已經退出協議，「聯合委員會」成員包括伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國、英國和歐盟。如果糾紛一直得不到化解，最終可能觸發聯合國安全理事會恢復對伊朗制裁。

英法德啟動伊核協議爭端解決機制，中國外交部表示無助解決問題。（資料圖片）

英國路透社援引兩名歐洲國家外交官的話稱，英法德決定啟動爭端解決機制，目的是挽救伊核協議、與伊朗商討如何讓其回心轉意，而不是觸發安理會恢復對伊朗制裁。

其中一名外交官說：「我們不想恢復制裁，而是希望通過伊核協議的爭端解決機制化解分歧。」

作為美方退出伊核協議的回應，伊朗2019年5月起分五個階段中止履行協議部分條款，最後一次是1月5日宣布放棄限制離心機數量。

美方2018年退出伊核協議的同時向歐洲盟友施壓，要求重新啟動對伊制裁，但歐洲方面繼續支持伊核協議。美軍本月空襲炸死伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），美國和伊朗緊張關係驟然升温。美方隨即施壓歐洲盟友明確「站隊」，歐洲左右為難。

英法德三國14日發布的聯合聲明不僅亮明對伊核協議的態度，同時說它們不會追隨美方對伊朗「極限施壓」。