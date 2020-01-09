【美伊局勢】美國伊朗另闢戰場　兩國駐華使館微博狂發文隔空對罵

美軍出動無人機空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，其後伊朗就向伊拉克兩處美軍基地發射導彈報復。 中東局勢緊張升級，美伊兩國亦有透過各自駐華大使館的官方微博，短短數日內發文十多篇以隔空對罵，另闢戰場。

據粗略估計，美國及伊朗的駐華大使館官方微博，在蘇萊曼尼被殺至今，已各自發布十多則相關的微博，內容充滿火藥味，針鋒相對。美國一方不斷解釋因何故要殺死蘇萊曼尼，包括指其是世界頭號恐怖分子，此舉是保護海外美國人員和利益而採取防禦性行動。

美國駐華大使館接連發文解釋殺死蘇萊曼尼的原因：

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伊朗一方則強調蘇萊曼尼是打擊伊斯蘭國（ISIS）等恐怖組織重要力量，美國的行動是極其危險和愚蠢，並應承擔其流氓冒險主義的一切後果。伊朗同時稱對美軍基地的導彈攻擊是相應的自衛措施，表明不是尋求升級局勢或戰爭，是捍衛免受侵略。

同一時間伊朗駐華大使館不斷發文炮轟美國：

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美國與伊朗在微博上隔空對罵，引來不少中國網民圍觀。中國網民絕大多數都是支持伊朗，並有諸如「支持伊朗，中伊友誼長存」、「波斯人民不惹事也不怕事，好樣的」、「加油！中國也曾是一個被列強欺辱的國家！但我們忍辱負重！永不退縮！才有了70年後的今天」、「加油，伊朗人民團結、自強、穩定起來 誰都不敢欺負！」等的留言。

伊朗駐華大使館在官方微博上發文感謝中國網民的支持。（微博）

對於中國網民的支持，伊朗駐華大使館官方微博周四（9日）亦有再發文感謝，「我們從中國網友留言中深深感受到了溫暖，要特別說一聲謝謝」，同時又上載影片稱中國網民可放心到伊朗旅遊慶祝農曆新年，「中國朋友放心到伊朗過年，安全不是問題。 」

（綜合報道）