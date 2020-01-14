清華北大畢業生2019就業去向：華為收322人　成企業「最大贏家」

2019年，內地頂尖學府清華大學、北京大學共有16869名畢業生走出校門。他們都去哪了？最近，清華北大紛紛發布畢業生就業報告，披露人才流向。 其中顯示，華為成為2019年招攬清華北大學子最多的企業，在兩校共招攬322名畢業生，被認為是企業中的「最大贏家」。

華為是接收清華、北大畢業生總人數最多的企業。（網上圖片）

兩校就業率皆下降

根據內媒整理的報告，2019年，北京大學校本部畢業生一共有7808人，比2018年增加了260人。截至10月底，就業率為98.66%，比2018年11月初的98.81%略有下降。如果加上醫學部，北大畢業生人數為9904人，就業率為97.83%。相比之下，清華大學2019年畢業生一共有6965人，比2018年少了278人，截止到10月底，就業率為98.1%；比2018年99%同樣略有下降。

在畢業生男女比例方面，清華大學約為1.9比1。而北大約為1.11比1，其中男生4109人，女生3699人。按學歷來看，清華北大2019年畢業生中，碩士畢業生最多，達到6297人，佔比42.51%；本科畢業生5697人，佔比38.46%；博士1467人，佔比19.03%。不論是清華還是北大，博士畢業生的就業率都最高。

畢業生升學3成半赴海外

至於畢業去向，整體來看，60%的清華北大畢業生中選擇就業，37%的畢業生選擇升學深造。其中清華的升學和就業比例分別為44.2%和53.9%。北大的畢業生分別是31.61%和67.05%。

升學深造的主力是本科畢業生，75%的清華北大本科畢業生都選擇升學，其中國內升學的比例為64.61%，出國（境）留學的比例為35.39%。選擇留學的畢業生中，超過6成都去了世界排名前50名的高校，美國成為首選地，佔比70%，之後則是英國、香港。哥倫比亞大學成為兩校畢業生留學最熱門的大學，佔清華北大留學生總人數的6%。

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就業留京比例超4成

北大有77%的博士畢業生，選擇到黨政機關與事業單位（按：由政府利用國有資產設立的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織）就業。清華博士畢業生中，這一比例為47.5%。北京仍舊是兩校畢業生就業的首選地，2019年留京工作比例超過40%，排在其後的則是廣東（深圳）和上海。

整體來看，大多數清華北大畢業生都去了企業，其中清華畢業生進入企業的畢業生達到7成，其中民營企業佔33.4%。而北大畢業生去黨政機關／事業單位和去企業就業趨近1比1。

創業方面，清華有52人，比2018年的60人有所減少，大都是碩士畢業生，主要來自經管學院、美術學院和計算機系，創業領域集中在互聯網和文化創意等領域。北京大學創業人數為50人，主要是互聯網與科技領域，以及公共管理、社會保障和社會組織。

（綜合報道）