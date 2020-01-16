【中美貿易協議】機密附件：華承諾採購四種美國產品逾4000億美元

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國副總理劉鶴1月15日在白宮東廳舉行美中第一階段貿易協議簽署儀式，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）1月14日發表聯合聲明，唯一不公之於眾的是一份包含中國承諾採購美國產品和服務的機密附件，因為會影響市場行為。

美國全國廣播公司財經頻道CNBC白宮簽署儀式記者陶施（Kayla Tausche）於儀式後，在Twitter引述被拍攝到的附錄內容，解密不公開的附件——中方2,000億美元產品與服務採購承諾。

中方兩年完成採購承諾裏最大額的是製造業產品，目標金額777億美元，此外還包括524億美元能源產品、320億美元農業產品，以及379億美元服務業產品，總計2,000億美元。

CNBC記者拉特納（Nate Rattner）在Twitter公開中方承諾採購四種行業2,000億美元美國產品細錄。（Twitter@tomwfranck）

具體數字與路透社引述的消息吻合。陶施和路透社引述的消息人士均提到，上述是增購額，未來兩年均要完成2017年中國向美國採購數額的基準水平。白宮引用的2017年美國四種行業出口中國的官方數據基準線、相應每項當年實際採購額：製造業130億美元、能源91億美元、農業240億美元和服務業560億美元，總共1,021億美元，兩年基準額為2,042億美元。

路透社引述附件文本標註，製造業增購計劃：2020年329億美元、2021年448億美元。能源：2020年185億美元、2021年339億美元。農業：2020年125億美元、2021年195億美元。服務業：2020年128億美元、2021年251億美元。