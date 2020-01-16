【中美貿易協議】簽署細節引關注：劉鶴簽字筆「失蹤」特朗普援手

中國國務院副總理劉鶴與美國總統特朗普於1月15日簽署第一階段貿易協議。在協議簽署過程中，劉鶴的簽字筆曾瞬間消失，出現摸不到筆的情況，隨後特朗普遞給劉鶴一支，兩人握手互動。

在中美貿易協議簽訂儀式中，有些細節也引發媒體的關注。BBC中文網報道稱，特朗普滔滔不絕地發言了近40分鐘，幾乎把擠得水泄不通的白宮東廳裏每一個他的部下、朋友都感謝了一遍。

中方代表沉默地站在一旁，而觀眾顯得有點不耐煩了。坐在第一排、96歲的基辛格（Henry Kissinger）伸了伸腿。漸漸沒有人在感謝詞之後鼓掌了。站在後排的記者們中，有的百無聊賴地低頭刷手機，有的無所事事地抬頭盯着精美的水晶吊燈。

報道稱，特朗普的拖延戰術瞄準的是同一時間華盛頓的另一場以他為主角、但他缺席的重要事件。民主黨人、眾議院議長佩洛西將彈劾特朗普的議案交至參議院審議，後者將決定是否將特朗普總統解職。

一般來說，一國最高的領導人不會出席貿易協議簽訂儀式，尤其是在對方代表官職並不對等的情況下。然而，特朗普不但出席、親自簽署，還把簽訂儀式變成了連任拉票的場合。

他說，中美「不公平貿易」是他競選美國總統的一大原因，他做成了以往美國總統做不到的事。「我們跟中國從來沒有貿易協議。這事不怪中國，只怪我之前的總統。」

報道指出，與中國的貿易協議是特朗普為謀求連任，而打出的又一張經濟牌。不過，儘管他奮力爭取鏡頭，當日在美國主流媒體上，關於總統彈劾案進展的報道比中美貿易協議的比重更高。對於大部分美國普通民眾來說，中美貿易談判也並非他們日常關注的話題。

中美貿易戰持續一年多後，中國副總理劉鶴在白宮與特朗普簽署第一階段貿易協議，為今年中美及全球經濟復甦帶來曙光。

特朗普在簽約儀式上表示，中美第一階段貿易協議簽署後，第二階段貿易談判亦會在短期內展開，他將會訪華與中國國家主席習近平見面。中國副總理劉鶴在儀式上代表習近平讀公開信，希望美國善待華企，冀未來一年中美關係發展帶來更多利益。