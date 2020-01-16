【中美貿易協議】韓媒：美方尚未解決中國不公平競爭行為

持續了將近2年、使世界經濟陷入緊張狀態的中美貿易戰停火。中美衝突沒有擴大到全面「戰爭」，但協議內容和協議範圍有限，因此在結束貿易戰前，或需更多時間解決問題。

美國和中國1月15日在白宮舉行簽署中美第一階段貿易協議的儀式，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國副總理劉鶴簽署了該協議。

劉鶴、特朗普1月15日正式簽署中美第一階段貿易協議。（VCG）

韓國《朝鮮日報》1月16日報道稱，該協議的最薄弱之處在於，它尚未解決中國不公平的產業改革等最重要的問題。中國政府資助、給予補貼的國有企業仍在進行不公平的競爭，美國政治經濟界對此的不滿並未得到平息。

報道稱，對中國獲得政府補貼的國有企業開刀，相當於對中國國內產業政策的干預，受到中方的強烈抵制，因此被排除在第一階段貿易協議之外。雖然雙方約定通過第二階段貿易協議來解決這一問題，但面臨大選的特朗普很難改變中國由來已久、根深蒂固的國有企業經濟體制結構，這一問題很有可能成為協議上的「漏網之魚」。

美方在批評中國政府對美國公司採取不公平競爭行為的同時，堅持要求公平和自由貿易，但自相矛盾的是，美方要求中方強制性購買美國產品的協議也存在問題。

專家指出，他們的做法並沒有糾正中國的不公平競爭，而是做出了妥協以出售更多產品。某種意義上，第一階段貿易協議的勝利並不屬於美國方面，中美第一階段貿易協議也只是治標不治本的一紙協議而已。

這也是美國民主黨和其他反對派陣營批評特朗普沒有解決中美貿易戰的根源所在。

美國民主黨籍參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「特朗普的第一階段貿易協議是一個歷史性的錯誤。這令期望中國公平行事的美國人感到失望。」