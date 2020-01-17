中國新型無人機首飛　續航35小時　可用於森林防火氣象探測

中國無人機家族再添新貴。1月16日，四川騰盾科技自研的全球首款大型三發通用型多用途無人機首飛成功。

四川當地媒體稱，這款無人機翼展20米、最大起飛重量3.2噸、最大飛行時間能達到35小時，在機身左部、右部、後部分布三台發動機。

這款無人機是從騰盾公司自研的「雙尾蠍」雙發無人機動力增強改進而來的，最大起飛重量由2,800公斤提高到了3,200公斤，研製僅耗時不到半年時間。

騰盾公司成立於2016年，目前已研發並擁有完全知識產權的五型中大型高端智能飛行器，包括上述首飛無人機，和2.8噸級的「雙尾蠍」模塊化雙發固定翼無人機、1.2噸級「撲天雕」低成本單發固定翼無人機、水上無人機、450公斤級「沒羽箭」多用途無人直升機。

騰盾公司指，三發無人機擁有三大優勢，包括短矩起降出色，滿載滑跑距離不超過500米；三餘度供電，即使兩台發動機發生故障，仍能安全飛行；飛行速域廣，最大飛行高度9,500米，有很強的高原適應能力。

據稱，該無人機環境適應性和任務能力有較大提升，是無人機三發佈局的首創。為搶險救災、森林防火、地理測繪、氣象探測、空中應急通信、電力巡線、航空物流等行業的應用提供了全新的無人機平台。

（每日經濟新聞）