美國防部證伊朗「聖城軍」指揮官死亡　特朗普下令無人機空襲

美國防部一份聲明報道，美國1月3日在一場空襲中殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領袖蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。國防部證實是次無人機空襲行動是由美國總統特朗普（Donald Trump）下令進行的。

美國防部一份聲明報道，在當天在一場美國總統特朗普下令進行的空襲中，伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇雷曼尼被殺。圖為2016年2月11日蘇雷曼尼在伊朗德黑蘭出席活動。（AP）

伊拉克首都巴格達國際機場（Baghdad International Airport）附近1月3日發生火箭爆炸。英媒3日報道稱，伊拉克政府支持的民兵組織人民動員軍（Popular Mobilization Forces）兩部汽車被炸。組織5名成員死亡，另有兩名「客人」也喪生。

伊拉克國營電視台報道稱，伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇雷曼尼以及「真主黨旅」創辦人伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在襲擊中死亡。

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伊拉克軍方的安全媒體小組（Security Media Cell）3日在聲明中指出，有3枚俄製喀秋莎火箭（Katyusha）落在機場貨運大廳，殺死數人以及導致2部汽車起火。路透社3日引述人民動員軍消息報道稱，組織5名成員及2名「客人」死在車上。惟組織當時沒有說名「客人」的身份。

人民動員軍2014年成立，由包括「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）在內多個什葉派民兵武裝組織構成，2018年3月編入伊拉克安全部隊，直接聽命於伊拉克國防部。人民動員軍在打擊極端組織ISIS戰鬥中發揮重要作用。美國視「真主黨旅」為恐怖組織，而「人民動員軍」與伊朗過從甚密，也成為打擊的目標。