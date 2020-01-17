中美貿易協議未落實會否有懲罰？　劉鶴回應解決方式

中美於2020年1月15日簽署第一階段經貿協議，被問及若出現協議未能落實的情況，是否會有懲罰時，中國國務院副總理劉鶴回應解決方法。

據內媒財新網1月17日消息，中美全面經濟對話中方談判代表人劉鶴15日在美國簽署協議後，召開記者會說明協議簽署情況並回答記者提問。

報道指，在回應若協議未落實，是否有懲罰時，劉鶴表示，萬一出現協議沒有及時得到落實的情況，雙方約定將秉承相互尊重、平等協商的精神，通過磋商共同探討解決問題的建設性方案，力爭避免矛盾升級，維護中美經貿關係的穩定發展。

據悉，中美簽署第一階段協議後，兩國相繼公布協議內容。第一階段協議文本主要分為知識產權、技術轉讓、糧食和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策和匯率問題及透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭議解決以及最後條款九個章節。

其中，中美第一階段經貿協議英文文本第七章「雙邊評估和爭端解決」內容，中美將成立貿易架構小組（Trade Framework Group）來討論協議執行情況。

其中，該小組預計由美國貿易代表和指定的中國國務院副總理負責，討論包括：有關執行本協議的總體情況；有關執行的主要問題；雙方之間未來工作的安排。

此外，協議還寫道：「雙方應恢復宏觀經濟會議，以討論整體經濟問題。由美國財政部長和指定的中華人民共和國副總理召集。 雙方應盡一切努力確保貿易架構小組會議和宏觀經濟會議的效率，且以解決問題為導向」。

《紐約時報》對這一機制評論稱，與中國進行談判的最大問題之一是協議將如何執行。目睹先前與中國達成的協議未能兑現承諾後，許多美國專家和企業高管對特朗普政府能否讓中國信守承諾表示懷疑。

英國路透社也報道稱，分析人士和行業領袖表示，中美協議未能解決導致中美貿易衝突的結構性經濟問題，未能完全消除拖累全球經濟增長的關税，還設定了「難以實現」的採購目標。

評論指出，如果美國或中國認為對方背信棄義，則其中一方可以發出書面通知並退出交易。當然，美國總統特朗普（Donald Trump）已經明確表示，在這種情況下，他將對中國進口商品加徵關税，從而使兩國重返貿易戰。