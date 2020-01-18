長征十一號火箭今年將在東海進行3次海上發射

1月17日，中國航太科技活動藍皮書（2019）新聞發佈會上發布消息指出，今年長征十一號火箭將進行5次發射，其中3次為海上發射，2次陸地發射。

去年6月5日，中國在黃海海域使用長征十一號運載火箭（CZ-11 WEY號）成功完成「一箭七星」海上發射技術試驗。（資料圖片）

中國航天科技集團一院長征十一號火箭副總指揮金鑫在新聞發佈會上表示，今年的3次海上發射是真正形成海上發射能力的關鍵，去年6月的首次海上發射實現了關鍵技術的突破，填補我國海上發射的空白，但距離常態化、規模化、高可靠的海上發射還有距離。「我們希望通過後面持續的海上發射，進一步提升發射的安全性和可靠性，優化和固化管理流程及技術流程，真正形成簡潔、高效的海上發射能力。」金鑫說。

據悉，今年的3次海上發射計劃在東海海域發射，相比首次海上發射，今年將採用有動力駁船作為發射船，海上運輸速度更快，參與發射的測控系統和保障體系更簡潔。

長征十一號甲計劃2022年首飛

金鑫透露，今年2月的長征十一號火箭陸地發射將在西昌衛星發射中心進行，這也是該火箭首次在西昌衛星發射中心執行發射任務，體現了火箭發射場的適應性的增強。金鑫指出，「此次發射的火箭首次採用了2.5米直徑的衛星整流罩，並且首次採用了高度集成高度智慧化的資訊化發射平臺，快速發射能力再上一個新台階。」

除了長征十一號火箭，長征十一號火箭團隊還正在研製運載能力更大的固體火箭——長征十一號甲。該火箭採用了新型2.64米直徑的固體發動機，起飛推力200噸，500公里太陽同步軌道最大運載能力達到1.5噸，比長征十一號火箭增加了約1噸，計劃在2022年首飛。

（澎湃新聞）