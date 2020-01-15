「吉林一號」寬幅01星成功發射　將與另外15顆衛星組網

1月15日，中國用長征二號丁運載火箭將光學遙感衛星「吉林一號」寬幅01星（又稱「紅旗一號-H9」）發射升空。

據央視新聞1月15日報道，當日10時35分，「吉林一號」寬幅01星升空後，順利進入預定軌道，發射任務成功。

「吉林一號」寬幅01星是由中國第一家商業遙感衛星公司——長光衛星技術有限公司自主研發的新型高性能光學遙感衛星。該星充分繼承「吉林一號」衛星成熟單機及技術基礎，首次採用大口徑大視場長焦距離軸三反式光學系統設計，具有高分辨、超大幅寬、高速存儲、高速數傳等特點。

據悉，衛星入軌後，將與此前發射的15顆「吉林一號」衛星組網。

「吉林一號」衛星星座建設將分為兩個階段。第一階段實現60顆衛星在軌組網，具備全球熱點地區30分鐘內重訪能力，每天可觀測全世界範圍內800多個目標區域。第二階段實現138顆衛星在軌組網，具備全球任意地點10分鐘內重訪能力。

該衛星系統採用「星載一體化」的設計方法，第一組由四顆衛星組成，包括一顆主星、兩顆靈巧成像視頻星和一顆靈巧成像驗證星。中國科學院長春光學精密機械與物理研究所於2006年開始衛星的研製工作。2014年12月設立長光衛星技術有限公司公司，採用商業化的運作模式開展衛星的研製、生產和產業化應用。



「吉林一號」第一組衛星於2015年10月7日12點13分在酒泉衛星發射中心由長征二號丁運載火箭發射升空。

目前，「吉林一號」衛星遙感影像已廣泛應用於國土資源監測、土地測繪、礦產資源開發、智慧城市建設、交通設施監測、農業估產、林業資源普查、生態環境監測、防災減災及應急響應等領域。

另外，此次任務還搭載發射了NewSat7/8衛星、天啟星座05星等3顆小衛星。NewSat7/8衛星由阿根廷Satellogic公司研製；天啟星座05星由北京國電高科科技有限公司委託上海埃依斯航天科技有限公司研製。



用於此次發射的長征二號丁運載火箭，由中國航天科技集團有限公司所屬上海航天技術研究院研製。此次任務是長征系列運載火箭的第325次航天飛行。

（綜合報道）