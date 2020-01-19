【武漢肺炎】國家衛健委：傳染來源未找到　傳播途徑未完全掌握

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武漢爆發新型肺炎，引發外界關注。19日（周日）凌晨，武漢市衛健委發公告稱，已確認新型冠狀病毒感染的肺炎病例新增17宗，其中有3宗為重症患者。截至17日午夜，感染新型冠狀病毒的病人累計增至62人。

國家衛健委19日表示，當前疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

武漢爆發新型冠毒病毒肺炎，患者多與華南海鮮市場有關。（中新社）

國家衛健委稱，2020年1月8日，初步確認了新型冠狀病毒為此次疫情的病原，隨後在全國建立了「日報告、零報告」制度。下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測，全力救治患者，及時發布確診病例及疫情防控信息。全國愛衛辦部署開展以加強市場環境衛生整治工作為主題的冬春季愛國衛生運動。同時，加強國際合作與交流，與世界衛生組織、港澳台地區和有關國家及時通報疫情信息和防控工作進展，第一時間向世界衛生組織共享新型冠狀病毒基因序列。

專家研判認為，當前疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。下一步，將組織開展好愛國衛生運動，加大環境衛生整治力度，繼續加強病毒溯源和變異監測工作，做好應對疫情變化的技術準備。

（中國政府網）

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