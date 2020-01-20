【武漢肺炎】2日突增136宗病例　專家冀比對病毒數據庫找出傳染源

新型冠狀病毒肆虐，武漢市衛生健康委員會今日（20日）凌晨發布公告，指18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。另外，北京、廣東（深圳）均出現首宗病例，其中北京有2名確診病患。但據官方消息，導致疫情的新型冠狀病毒傳染源還未找到。 對此，北京化工大學教授童貽剛提出，將新型冠狀病毒與已知病毒數據庫比對，有助於揭去未知病毒的「面紗」。

國家衛健委今天（20日）通報稱，湖北省武漢市發生不明原因肺炎疫情後，衛健委即派出國家工作組和專家組趕赴武漢，與湖北省、武漢市共同研究落實疫情防控措施。2020年1月1日，衛健委成立疫情應對處置領導小組分析疫情發展變化，研究部署防控策略措施。

武漢肺炎首例病例來自華南海鮮市場。（AFP）

通報稱，相關科學院正對病例樣本進行實驗室平行檢測。國家衛健委陸續向各省派出工作組，指導做好疫情防控相關工作。專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

對此，北京化工大學生命科學與技術學院教授、院長童貽剛指出，通過全基因組測序了解新型病毒與哪些已知病毒具有同源性，確定新發病毒的種類，隨後通過一些血清學實驗，同時分離培養病毒，再對宿主進行攻擊，宿主發病後再一次在發病宿主身上檢測到該病毒，有望明確引發疫情的病毒種類。

童貽剛表示，當務之急是重視野生動物微生物組的調查研究，提出可能出現的新發突發病原體目錄。「冠狀病毒應該列為重點排查對象，近些年反覆出現，近些年我們一直在發現一些致死性的新發冠狀病毒。」

中國科學院微生物研究所研究員朱寶利表示，病原組國家數據庫建設應包括病原體的分離培養和保存，才可以通過基因組序列確認病原體的致病性和耐藥性，以及病原體的來源，對病原體實現快速鑑定和溯源。

對於傳染病能否預測，中國工程院院士徐建國表示，近年來，中國科學家發現的3種新的病原體，都是先分離到微生物，後發現人類病例，如温州病毒、山羊無形體、荊門蜱傳病毒等，在發現之初都對其致病性做了預測。

此外，世界衛生組織（WHO）確認武漢新型肺炎病毒有限度傳人。發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）1月19日以電郵回覆傳媒詢問稱，有證據表明2019新型冠狀病毒是有限度的人傳人，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。

據悉，武漢肺炎首例病例來自華南海鮮市場。內媒曾引述武漢市市場監督管理局稱，這次爆發疫情的華南海鮮市場曾有多家商戶售賣虎斑蛙、蛇、刺猬等動物。

目前，華南海鮮市場已經休市，該市場雖被稱為為海鮮市場其實也很可能非法售賣其他野生動物，但目前市場閉路電視畫面已無法調出、調查組也難以通過調查還原曾經真實的情況，也就難以鎖定攜帶病毒的動物。

（綜合報道）