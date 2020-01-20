德前外交官被指「中國間諜」　律師：子虛烏有，逮捕令申請已撤回

近日，三名德國人被懷疑「為中國從事間諜活動」遭到調查，其中一人是德國前駐歐盟外交官，引發外界關注。

因德前外交官被指是「中國間諜」，中德關係備受外界關注。（Reuters）

據德國《圖片報》報道，該名德國前外交官的律師、德國基社盟成員高維勒（Peter Gauweiler）18日（上周六）回應稱，「所謂的特工情報工作是一隻『北京烤鴨』」（德語鴨子一詞在這裏是子虛烏有的意思），他還透露，德國聯邦檢察院已向聯邦法院撤回了逮捕令的申請。

綜合媒體報道，該名德國前外交官和兩名德國遊說公司職員，被懷疑向中國「中間人」提供包括商業情報在內的敏感信息。1月15日，德國聯邦檢察院發言人證實對3名疑犯進行了調查，但未透露細節。

德國《明鏡》周刊最早報道稱，這位德國前外交官在布魯塞爾期間曾任外事部門領導職務，之後被派駐多個國家。2017年，該名德國前外交官結束在歐盟的職業生涯，進入一家遊說公司工作至今。同年，他開始向中國情報人員提供信息，此外還徵募另外兩名被告加入，其中一人曾前往中國與中國情報人員進行會面。報道稱，涉及本案的遊說公司，過去曾為知名德國大企業提供諮詢。

事件曝光後，引發國際媒體廣泛炒作。德國《世界報》1月16日稱，這三人的名字已經被媒體所知，他們在政治和社會領域被認為有很好的人脈關係。法國國際廣播電台1月15日稱，雖然人們總在泛泛談論中國在德國和歐洲有大規模的間諜活動，但實際上，調查人員很少獲得成功。但德國《圖片報》18日表示，從當事人所處環境得知，這可能是一種私人報復行為。報道稱，目前調查人員也在從這條線索展開調查。

值得注意的是，此案「曝光」的時機，正值中國通訊設備商華為可能參與德國5G建設引發爭議之際。

一段時間以來，美國方面和包括德國聯盟黨黨內的一部分人士都要求將華為排除在德國5G網絡建設之外。但截至目前，德國總理默克爾（Angela Merkel）所屬的保守派對是否支持執政夥伴社民黨的提案仍存在意見分歧。而社民黨則希望與聯盟黨黨內保守派陣營達成共同立場。

1月16日，德國聯邦議院就華為問題進行協商，以終結黨內分歧，但再次無果而終。德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）1月18日在接受德媒《法蘭克福報》採訪時表態稱，若沒有華為的參與，德國可能無法在短期內建成5G網絡，該建設可能會推遲5至10年。