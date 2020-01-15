【王立強間諜疑雲】向心夫婦3度聲請解除限制出境全遭駁回

被在澳洲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）指控參與「對台滲透工作」的中國創新投資執行主席向心及替任董事龔青，去年11月底自台灣桃園機場出境時被地檢署攔截，之後被限制出境、出海，並接受訊問。向心及龔青夫婦去年12月5日、12日向台北地院申請解除出境限制，但遭駁回。 據台灣《中央社》及《三立新聞網》今天（15日）報道，向心、龔青去年12月17日第三度以有返回香港工作和就醫需要，向台北地院提起抗告，但法院審理後裁定駁回，且兩人不得再提抗告。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱受向心、龔青指使，在香港、台灣從事間諜活動。（《世紀報》）

報道指，法官審理認為，向心夫妻「犯罪嫌疑重大，且均持有他國護照，居住地在香港；又向心手機內有與通話對象共同刪除內容的行為，顯然有滯留他國不歸、未能按時到庭，或與共犯串證滅證的可能」。

法官又指，「依案件進行程度，也還有諸多事證待檢察官持續調查釐清，所涉犯的大陸地區指揮、發展組織犯罪，為有期徒刑7年以上重罪，足認聲請人有能力且有動機於出境後滯留國外」。

就向心夫婦主張要返港執行中國創新、中國趨勢公司業務，以避免股東損失，台北地方法院裁定指出，以現今通訊科技發達情況，向心在台灣境內未遭限制通訊、行動自由，處理公司業務可以透過影音通訊或委由他人代理。

至於龔青欲返港就醫部份，地院裁定指出，考量向心、龔青從2017年8月至今，入出台灣紀錄高達20多次，且在台灣購置多項不動產，還曾在台灣接受醫學美容，對於台灣生活及醫療環境應算是熟悉，兩人主張而聲請撤銷檢察官做出的限制出境處分，難認有理由，裁定駁回確定。

法院裁定亦指出，斟酌檢方偵查卷內事證及檢察官函覆內容，認定檢察官做出限制出境處分並未過當。

（中央社、三立新聞網）