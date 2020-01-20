【武漢肺炎】深圳1宗確診8宗隔離觀察　浙江4地現5宗隔離個案

新型冠狀病毒疫情有加速擴散趨勢。武漢市衛生健康委員會今日（20日）凌晨發布公告，指18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。另外，北京、廣東（深圳）均通報首宗病例，其中北京有2名確診病患。 據深圳衛健委最新消息，深圳市除了1宗確診個案外，另有8例新型肺炎觀察病例在隔離治療。浙江省衛健委亦通報指，該省有4市共出現5宗隔離個案。

深圳市衛健委上午通報指出，對於確診的1宗個案，1月19日，經國家衛健委疫情領導小組下設的診斷組專家對該病例進行評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現醫院組織全力救治，患者病情穩定。

通報還指出，另有8宗觀察病例在定點醫院隔離治療，追蹤調查和醫學觀察正在進行中。專家研判，現已進入春運期間，正在迎來運輸高峰，人員大規模流動，新型冠狀病毒感染病例輸入深圳的風險將持續增加，但當前疫情仍可防可控。

廣東省衛健委凌晨公布，現居深圳的66歲男患者，曾於2019年12月29日前往武漢探親，2020年1月3日出現發燒、乏力等症狀，翌日返深圳後就診，11日轉至深圳市定點醫院隔離治療，昨日經國家衛健委評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

浙江4地現5宗隔離個案

另外浙江衛生健康委員會也發出通報表示，1月17日以來，浙江省溫州、舟山、台州、杭州陸續發現5例武漢來浙並出現發熱等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定。

（綜合報道）