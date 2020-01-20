【武漢肺炎】泰日韓出現病例　中國外交部：同各方攜手應對疫情

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，截至1月20日，國內病例增至201宗，包括武漢198例，北京2例，深圳1例。其中25人出院，3人死亡。此外泰國、日本和韓國一共出現4例確認來自武漢的新型冠狀病毒肺炎病例。 中國外交部今日（20日）表示，將同各方一道攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。

武漢新型肺炎被指在湖北武漢的華南海鮮市場傳出。（AFP）

中國外交部發言人耿爽表示，中方一直在採取措施來積極地處置疫情，制定嚴密的防控方案，全力地救治患者。同時也做好密切接觸者的管理。

耿爽表示，目前日本，泰國，韓國已經向中方通報了新型冠狀病毒感染確診病例的情況，中方也與這些國家保持着密切的溝通合作，共同做好病人的救治以及疫情的防控工作。

關於會採取哪些措施來防止疫情的擴散，耿爽指出，「目前武漢的地方政府已經採取了出境離漢人員管控措施，具體的情況建議你向主管部門和有關的地方政府去了解。」

耿爽強調，中方本着負責任的態度，及時向世界衛生組織有關國家和地區組織以及港澳台地區通報疫情信息，並保持密切溝通，中方第一時間向世界衛生組織分享了新型冠狀病毒的基因序列信息，在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視通過雙多邊渠道與各方保持密切溝通，加強合作，全力應對。

有多個亞洲國家和地區宣布對來自武漢的旅客進行入境檢查，美國亦有3大機場對武漢旅客實施檢疫措施。（資料圖片）

據武漢市衛生健康委員會官網1月20日凌晨公布的疫情通報內容顯示，1月18日和19日武漢市新型肺炎病例分別新增59例與77例，治癒出院分別為5例與1例，此外有一名患者在18日當天死亡。

通告稱，在這新增的136例患者中，年齡最小的為25歲，最大的為89歲，其中輕症100例、重症33例、危重症3例（其中死亡1例）。他們的發病日期均在1月18日前並且首發症狀大多為發熱、咳嗽、胸悶以及呼吸困難。目前新增病例相關流行病學調查正在進行中，其密切接觸者也在追蹤中。

隨着武漢新型冠狀病毒感染的肺炎的不斷擴散，包括美國、加拿大、日本、泰國以及香港等國家和地區均已開始對入境旅客展開疫情篩查工作。