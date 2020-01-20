【武漢肺炎】上海確診首例全國218例　習近平：堅決遏制疫情蔓延

新華社1月20日報道，湖北省武漢市等多個地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。截至20日傍晚6時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例）；疑似病例7例（四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。 此外，據上海市衛健委官方微博消息，1月20日晚，國家衛生健康委確認上海市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，即全國確診病例增加至218例。

武漢新型肺炎被指在湖北武漢的華南海鮮市場傳出。（AFP）

新華社報道指，疫情發生後，黨中央、國務院高度重視。國家主席習近平作出重要指示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。各級黨委和政府及有關部門要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。要及時發佈疫情信息，深化國際合作。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

國務院總理李克強作出批示，各相關部門和地方要以對人民群眾健康高度負責的態度，完善應對方案，全力以赴做好防控工作，落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理，及時客觀發佈疫情和防控工作信息，科學宣傳疫情防護知識。做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。

根據習近平指示和李克強要求，國務院聯防聯控機制1月20日召開電視電話會議，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行全面部署。國家衛生健康委成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，指導地方做好疫情應對處置工作。湖北省等有關地方進一步落實屬地責任，採取切實有效措施，堅決做好疫情防控各項工作。

據上海市衛健委官方微博消息，1月20日晚，國家衛生健康委確認上海市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

患者為56歲女性，湖北省武漢市戶籍。1月12日自武漢來滬後，因發熱、乏力等症狀，於1月15日在本市一發熱門診就診後即被收治入院隔離治療。經上海市疾控部門檢測，並經中國疾控中心覆核，新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性。1月20日，經國家衛健委疫情應對處置領導小組的專家評估確認，該病例為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者體溫正常，生命體徵平穩，其2名在滬密切接觸者正在醫學觀察。