【武漢肺炎】病毒疑來自野味　華南海鮮市場被揭曾售活孔雀梅花鹿

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至1月21日上午，內地各地已錄得至少219宗個案，其中武漢4人死亡，病毒源頭仍未查清。但國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山日前接受央視訪問時曾指出，通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」。 鐘南山的推測，與疫情爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。雖然該市場目前已被當地政府關閉，但隨著肺炎病例增加，外界再次將焦點對準商販暗售野味的黑幕。

商戶「大眾畜牧野味」位於武漢華南海鮮市場東區，其價目表顯示曾出售大量疑似野生動物。（微博）

+ 6 + 5 + 4

海鮮城售野味：小活鹿每隻6千元 活殺現宰

微博流傳的一張「野味價目表」顯示，地址位於武漢市漢口火車站華南海鮮市場東區的「大眾畜牧野味」商戶曾售賣各種類別的野生動物，包括活孔雀、活蠍子、活狐狸、活果子狸、活梅花鹿、活狼仔、活鱷魚、活鴻雁、活竹鼠等等，大部分明碼標價，四周配有動物圖片。

其中最貴的是小活鹿，售價6,000元(人民幣．下同)；最便宜的是蜈蚣，5元一條。此外，活鴕鳥4,000元一隻，狼仔肉則標價2,045元。價目表中還有小部分野味未有寫明價錢。

價目表還寫著「活殺現宰、速凍冰鮮、送貨上門、代辦長途托運」，並留有商戶的聯絡電話，也有其微信支付和支付寶的QR Code，以及銀行帳號號碼。

網民熱議：

「不是不讓賣野味嗎，就這麼明目張膽擺賣？」 「人活著還是有點敬畏吧，別啥都吃行嗎？萬物皆有靈。」 「光看名字已經覺得被感染了。」 「這是開動物園還是開市場呢？」 「對顧客他強調『野味』，對監管他表示『畜牧』。」 「海鮮市場怎麼會有這麼多野味，當地食藥監局去哪了。」

據悉，華南海鮮批發市場是華中地區規模最大的水產批發市場。市場共分東區和西區，由新華路隔開，西區主要經營海鮮、水產，東區則以禽肉、基圍蝦和乾鮮調料為主。

此價目表若屬實，亦印證了內媒此前報道稱，華南海鮮市場表面賣海鮮，實際上有各類動物被宰殺出售。內媒《紅星新聞》曾報道，市場內有宰殺出售各種野生動物，動物內臟及屍體被棄置散落市場角落，而早在2019年6月，就有市民在《人民網》投訴該市場環境髒亂。

野生動物傳人是「比較大的可能」

鍾南山在訪問中提到，這次疫情集中在武漢的兩個區，這兩個區都有比較大的「海鮮市場」，實際上相當多的不是海鮮，而是野味，初步經過流行病學分析，通過野生動物傳染給人有比較大的可能。他還說，新型冠狀病毒來源很大可能是野生動物，比如竹鼠、獾等。

另據國家衛健委高級別專家組成員高福表示，在野生動物銷售的環境裏檢測到新型冠狀病毒，當然傳染源還不明確，找不到具體是哪個動物。他指出，新型冠狀病毒應該說是第7個，過去已知道6個，其中包括沙士（SARS），都是從某個哺乳動物、野生動物傳來的，中間有一個宿主，然後再感染人類。

高福還解釋了推斷病毒的來源在華南海鮮市場的原因，「現在看來經歷了三個階段：最早的時候所有的病人都和華南海鮮市場有關，非常清晰，從動物跳到人類，有適應性變異，就有有限的人傳人。」

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

【話你知．沙士病毒源頭】