孟晚舟引渡聆訊開始　華為發言人表態

加拿大法院就華為副董事長孟晚舟的引渡案在1月20日正式開審。對此，華為發言人在社交平台Twitter發聲。

綜合媒體1月21日報道，關於孟晚舟引渡案聽證會，華為發言人、華為媒體事務副總裁豪斯（Benjamin Howes）稱由於此案正在審理中，華為不宜對正在進行的法律程序發表具體評論。

「我們信任加拿大的司法系統，這將證明孟女士的清白。華為與孟女士追求正義和自由的立場一致，希望孟女士儘快與家人、同事和朋友團聚。」Benjamin Howes表示。

據英國廣播公司（BBC）1月21日報道，此次引渡聽證會中，法庭的辯論焦點將是「雙重犯罪」。根據加拿大相關引渡法律和美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即俗稱的「雙重犯罪」。

美國有線電視新聞網（CNN）也對此事進行了報道，文章稱，孟晚舟表示她是無辜的，她正在與引渡作鬥爭，因為她的行為在加拿大並不違法，不屬於「雙重犯罪」。

孟晚舟的法律團隊稱，她不能被引渡，因為該案核心不是金融欺詐，而是美國製裁伊朗的問題。而加拿大官員被授權開始引渡孟晚舟時，加拿大沒有對伊朗實施制裁，這意味着孟晚舟的行為不符合「雙重犯罪」。

「我們從根本上相信她是無辜的。我們對法律充滿信心……對她的審判對公司來說至關重要。」華為加拿大公司事務副總裁韋爾希（Alykhan Velshi）1月20日對加拿大廣播公司（CBC）表示。

美國則指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。美國檢方指，華為透過香港子公司Skycom與伊朗有業務往來，同時對匯豐銀行進行欺詐，隱瞞華為與Skycom的真實關係，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

據瞭解，引渡聆訊自1月20日起將連續4天舉行，引渡聆訊只會裁定案件是否符合引渡的條件，並不會裁定孟晚舟是否有罪。同時即使法庭裁決認為符合引渡條件，最終引渡或否仍需由司法部長定奪。

另一宗有關加拿大警方在拘捕孟晚舟期間有否濫權的案件，將預定在6月開庭，一般相信孟晚舟案件將持續一段長時間。

此外，中國外交部發言人耿爽曾於1月20日表示，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的，也是明確的，美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這完全是一起嚴重的政治事件。

耿爽強調，「我們再次敦促加方要認真對待中方的嚴正立場和關切，以切身的舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。」