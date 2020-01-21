【一分鐘看世界】昂山素姬轉向、彈劾特朗普、孟晚舟引渡聽證會

今天是1月21日，星期二。 新一天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

哈里梅根出走鬧劇

哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）將放棄「殿下」名銜，哈里首度開腔回應事件，形容這決定極度悲傷但別無他選。兩人的「出走」被視為與當地八卦小報（Tabloid）息息相關，有人抱怨英國小報「逼走」他們，容不下梅根這位「黑人」王妃。英女王在12月的聖誕致辭，總結2019年是「顛簸」的一年，但沒想到同時預告了英國王室在2020年初接連顛簸不平……（按此閱讀更多）

哈里夫婦宣布淡出王室，捨離殿下的身分並過上平凡的生活。（Reuters）

昂山素姬轉向

中國國家主席習近平1月17日和18日訪問緬甸，與緬甸國務資政昂山素姬會面。緬甸此次宣布與中國建立命運共同體，打算與中國全面對接。曾被西方社會稱為「民主女神」的昂山素姬，近年卻因眾多問題而飽受西方批評，而至她轉向走上親近中國的路線，這樣的轉變究竟是如何發生……（按此閱讀更多）

中國國家主席習近平1月17日訪問緬甸，與緬甸國務資政昂山素姬會面。（AP）

彈劾特朗普

美國參議院會在1月21日審理總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案，眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam Schif）19日指摘，情報部門扣起重要審訊文件。特朗普的律師團隊則首次正式回應說，民主黨人的做法不合法，又重申特朗普無犯罪，指彈劾缺乏依據……（按此閱讀更多）

孟晚舟引渡聽證會

中國華為副董事長孟晚舟引渡聆訊將展開，加拿大法庭當地時間1月20日將就這一案件是否符合在美國和加拿大同屬犯罪這一「雙重犯罪」引渡標準進行審理。中國外交部再度發聲，敦促加方及早釋放孟晚舟……（按此閱讀更多）

波音擬再借貸逾百億美元

美國波音公司為應付兩次737 Max墜機事故而導致的成本上升問題，傳正在與銀行洽商借貸100億美元或以上，而目前已從銀行獲得至少60億美元貸款。有華爾街分析員估計，如果波音在今年6月或7月復飛，停飛的總成本可能高達200億美元……（按此閱讀更多）

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