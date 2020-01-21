【武漢肺炎】鍾南山：發燒者禁出武漢　非傳染病醫院爆發醫護感染

廣東省新聞辦周二（21日）召開新聞發布會，介紹廣東省的新型冠狀病毒肺炎疫情情況及防治措施，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山亦有出席。

鍾南山透露，目前局部爆發主要發生在湖北武漢市，當地已實施嚴格檢測，「一旦發現有發燒等癥狀，是禁止出武漢的。」鍾南山稱，衛健委對於武漢的要求與其他地方一樣，嚴格檢測能有效控制疫情，而廣東目前是疫情第二多的省份，首先不能讓「超級傳播者」產生，如果真的出現，就要有更嚴格的隔離和醫療救治。

鍾南山又提到，人傳人的現象在武漢及廣東已得到確認，尤其在武漢更是出現在醫患之間，故當下的關鍵就是避免出現人傳人之後的「二代傳播」。鍾南山指，新型冠狀病毒的特點之一是有一定的適應性，故結合SARS防控的經驗，要避免出現「超級傳播者」，「從這個角度來看，國家、廣東的系列做法都是非常正確、有效的。」

鍾南山更透露，武漢一名病人傳染14名醫護人員的病例，並非發生在傳染病醫院，反而是沒有接收傳染病人的神經科，「所以我們要關注所有的醫護人員（的防疫問題）。鍾南山直言，武漢金銀潭醫院的醫護人員一直都沒有休息、放假，「這一次春節很多人不能放假，各大醫院的醫護人員都要注意，避免讓其他疾病的病人被傳染。」

（綜合報道）