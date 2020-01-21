【武漢肺炎】廣東省中醫院闢謠未有藥方　口罩缺貨網店叫價貴兩倍

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，一時間各種防治肺炎的中醫藥方，又或聲稱飲用某種涼茶就可治病的傳言亦四起。 有見及此，廣東省中醫院周二（21日）在官方微信公眾號發文闢謠，並強調現時醫院專家正按照安排討論中醫藥防治的方案。

廣東省中醫院在官方微信公眾號發聲稱闢謠。（微信）

廣東省中醫院在聲明中強調，網上流傳的「廣東省中醫院預防武漢肺炎方」，並非院方制定，並指出院方的專家已按照上級部門安排，正在討論中醫藥防治（2019-nCoV）」感染的方案。

此外，有內地傳媒引述華南某著名中院醫的醫生指出，各種抗病毒口服液，又或在SARS疫情時期被瘋狂搶購的板藍根等，既不會有預防作用，受感染再服用亦無效果。該醫生表示，以現時的情況來看，防治新型冠狀病毒肺炎最有效的方法是戴口罩、多洗手，並保持空氣流通。

另一方面，受疫情影響，口罩供不應求。據內地傳媒報道，兩大網購平臺淘寶及京東上的3M、Honeywell等品牌的N95級別的口罩已普遍顯示為「缺貨」，亦有無良網店坐地起價，將原本僅售150元（人民幣．下同）的口罩，提高至達400元至500元不等的價格出售，同時卻又聲稱是「馳援武漢」。

（綜合報道）