【武漢肺炎】重慶首次確診5宗病例　患者皆來自武漢

據重慶衛健委網站消息，1月21日（周二）晚，國家衛生健康委確認重慶市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，重慶市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例。

通報指，首例患者為44歲女性，巫山縣人， 1月15日自武漢返回巫山縣後，因發熱、乏力等症狀，於當日在巫山縣一發熱門診就診後即被收治入院隔離治療。經重慶市疾控部門檢測，患者標本呈新型冠狀病毒核酸陽性。1月20日，將標本送中國疾控中心進行核酸檢測覆核為陽性。1月21日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家評估確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者體溫正常，生命體徵平穩，密切接觸者正在醫學觀察。

除按要求首例病例需國家衛生健康委確認外，按照《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》（試行第二版），經市疾控中心實驗室檢測，市診斷專家組評估確認新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例4例。

截至1月21日傍晚6時，重慶市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例，其中：巫山縣2例、萬州區2例、長壽區1例。所有病例均有武漢工作史或居住史。目前5名患者在定點醫療機構接受診治，病情穩定。對72名密切接觸者實施醫學觀察，目前無發熱等異常情況。