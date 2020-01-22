甘肅女官員姜保紅受賄案判囚12年　曾與40多名官員發生關係

甘肅省武威市原副市長姜保紅受賄案今天（22日）在定西市中級法院一審宣判，姜保紅獲刑12年。 內地官方此前通報指出，姜保紅身為中共黨員，價值觀念扭曲，政治蜕變，經濟貪婪，生活墮落。同時還搞權色交易，謀求職務晉升，曾與40多名官員發生關係。

法院宣判指出，對姜保紅以受賄罪，判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元，受賄所得贓款贓物，判決依法沒收，上繳國庫。

審理認為，姜保紅在擔任甘肅省維護社會穩定工作領導小組辦公室二處副處長、武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市政府副市長期間，利用職務上的便利，索取、非法收受他人1418萬元人民幣、2萬美元、黃金300克，為他人謀取利益，其行為構成受賄罪。

鑑於姜保紅到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，有坦白情節；其揭發他人犯罪行為，經查證屬實，有立功表現。綜合考慮後，法庭遂作出上述判決。

資料顯示，姜保紅，女，漢族，1974年4月出生，黑龍江呼蘭人，在職研究生學歷，法學學士、法律碩士、法學博士。其仕途起步於甘肅，曾任甘肅省武威市副市長、黨組成員。

2018年8月10日，姜保紅涉嫌嚴重違紀違法，接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。官方通報指出，姜保紅身為中共黨員，價值觀念扭曲，政治蜕變，經濟貪婪，生活墮落。同時還搞權色交易，謀求職務晉升。

2019年1月10日，落馬前是甘肅省政協農業和農村工作委員會副主任的火榮貴因嚴重違紀違法被「開除黨籍和公職」。通報中指出，火榮貴違反生活紀律，與多名女性長期保持不正當性關係，帶壞家風。值得關注的是，火榮貴被「雙開」的同一天，姜保紅也被「雙開」。

據內媒《財新網》此前指出，甘肅官場，姜保紅通過性賄賂謀求上位早有傳聞，尤其在武威，有關這位外貌出眾的女副市長與火榮貴的親暱關係以及隱秘的權力交換，各種版本的情節和段子在官場和民間廣為流傳。

報道還稱，姜保紅的任職履歷幾番變化，每一個變化背後都透出精心布局的痕迹與意圖。而這一切正是時任武威市委書記火榮貴的手筆。

《財新網》上述文章發布後，有報道指出，為避免稿件被錯覺為成人文學作品，報道刪掉了很多淫亂情節。包括姜保紅交代與40多名官員發生過關係，其中17名被確認是官員等。

（綜合報道）