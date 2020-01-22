【武漢肺炎】《診療快速指南》公布　即刻睇清發病會出現哪些症狀

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散。疫情重災區武漢市各間醫療機構已制定《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》，說明發病時的症狀，以及出現哪些症狀就可判斷為疑似感染。

從臨床表現來看，新型冠狀病毒肺炎的發病症狀以發熱為主，伴有輕度乾咳、乏力、呼吸不暢、腹瀉等，至於流鼻涕、咳痰等其他症狀則較為少見。

新型冠狀病毒肺炎的發病症狀以發熱為主，武漢的交通樞紐現時都已設有紅外線測溫儀。（美聯社）

《指南》指出，一半的病人會在受感染後一星期出現呼吸困難，嚴重者更會快速進展為急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分病人的發病症狀輕微，沒有發熱等臨床症狀，多數就能在一星期後恢復。《指南》特別提到，多數病人的預後良好，但少數病人會病情危重，甚至死亡。

《指南》又指，新型冠狀病毒肺炎是一種全新的冠狀病毒肺炎，人體對此種病毒普遍缺乏免疫力，具有人群易感性，如果接觸病毒數量大，或自身免疫功能較差，就極易出現感染。根據前期的診治經驗，以下情況都可判斷為疑似病例，包括發病前兩星期內有武漢旅行史或居住史；發病前兩星期內曾接觸過來自武漢的發熱並有呼吸道症狀的病人，或有聚集性發病；發熱同時具有肺炎影像學特徵；發病早期白血球總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少。

發病前兩星期內有武漢旅行史或居住史，或曾接觸過來自武漢的發熱並有呼吸道症狀的病人，就可判斷為疑似病例。（美聯社）

符合疑似病例後，病人的痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等接受即時螢光RT-PCR檢測，對病毒核酸呈陽性反應，即可確診是患上新型冠狀病毒肺炎。

《指南》提到，新型冠狀病毒肺炎在免疫功能低下和免疫功能正常的人群中均可發生，與接觸病毒的量有一定關係。如果一次接觸大量病毒，即使免疫功能正常也可能患病，受感染後可能出現嚴重炎症反應，導致ARDS或膿毒症，不能掉以輕心。對於免疫功能較差的人群，例如老年人或存在肝腎功能障礙人群，病情進展相對更快，嚴重程度更高。

（央視新聞）