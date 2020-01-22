【武漢肺炎】武漢醫院以「人工肺」救治　重症病人成功康復創首例

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，確診病例持續增加，範圍遍及全國多地。 武漢大學中南醫院周三（22日）就傳出好消息，醫生用人工肺（ECMO）成功救治一名重症病人，是全省首例。 醫生指，新型冠狀病毒會使病人肺部受損，變成「病毒肺」，使用人工肺可使病人肺部得到充分治療及休息，得以從感染中恢復。

該名重症病人接受「人工肺」治療後得以康復。（澎湃新聞）

聯合醫療救治專家組專家、武漢大學中南醫院急危重症移動ECMO中心主任夏劍表示，新型冠狀病毒會使病者肺部受損，變成「病毒肺」，影響其正常運作，「我們採用在人體外安放一個人工膜肺，替代人的肺的工作，讓人體自身的肺能夠得到充分的治療和休息」。病人會接駁人工肺直至其自身肺部從感染中恢復，以及病發時的缺氧症狀得到改善後才撤走。

但夏劍亦坦言，人工肺雖已應用數十年，不止肺炎，亦曾救治許多心臟衰竭的病人，在是次新型冠狀病毒肺炎疫情中，中南醫院、金銀潭醫院等武漢各大醫院都有應用人工肺，但目前只是針對「重症中的危重症患者」，應用範圍較小。夏劍又稱，針對新型冠狀病毒現時並沒有特效抗病毒藥物，治療都是以對症、支援為主。

香港不少醫院已有引入「人工肺」。（資料圖片）

ECMO的正式名稱為「體外膜氧合器」，在香港被稱為「人工肺」，台灣則音譯作「葉克膜」。人工肺是一種醫療急救設備，使病人能在體外進行呼吸與循環，常用於重度心肺衰竭、心臟移植等心肺手術中。在台灣，人工肺的引入者主要是時任台大醫院外科醫生的台北市長柯文哲，台大醫院更曾經有案例，是病人使用117天「人工肺」後再移除並成功康復。

（綜合報道）