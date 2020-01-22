【武漢肺炎】遼寧男搭機返鄉　經停武漢機場2小時中招

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）下午12時40分，內地新型冠狀病毒確診453宗，9人死亡。 今日遼寧證實有兩宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，其中一名患者在湖北省仙桃市工作，近日乘飛機至瀋陽途中在武漢機場曾停留2小時。

其中一名患者在湖北省仙桃市工作，近日乘飛機至瀋陽途中在武漢機場曾停留2小時。圖為武漢天河國際機場。(網絡圖片)

遼寧省衛生健康委通報指，22日，國家衛生健康委確認遼寧省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者男性，33歲，在武漢工作，1月11日出現發燒、畏寒，1月17日返回大連，當日因發燒、咳嗽等徵狀入院隔離治療。22日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設診斷專家組確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。目前，患者屬重症病例，生命體徵平穩，其密切接觸者56人均在醫學觀察中。

通報續指，22日，按照《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》（試行第二版）規定，省級專家組確認遼寧第2例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者男性，40歲，在湖北省仙桃市工作，1月13日回遼寧省撫順市探親，乘飛機至瀋陽途中在武漢機場停留2小時。1月14日因自覺身體酸痛先後在撫順市醫療機構就診；1月19日，因發燒、咳嗽等徵狀在瀋陽市一定點醫院發熱門診就診，並被收治入院隔離治療。目前，患者症狀較輕，其密切接觸者31人均在醫學觀察中。

仙桃市是武漢城市圈西翼中心城市，毗鄰武漢市。

截至22日下午2時，遼寧省共確認2例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。