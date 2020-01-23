【武漢肺炎】傳湖北主播記者戴口罩報道新聞　網民：公共衛生示範

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延。為防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情傳播擴散，武漢市政府要求進入公共場所需佩戴口罩。 有網民發現，湖北多間電視台的主持人、記者，從昨日（22日）起在報道新聞時戴上口罩。有網民形容，這是良好的公共衛生示範。 不過，其中一名被指戴口罩報道新聞的主播澄清，網傳圖片為她向觀眾示範出門一定要戴口罩，以及如何正確戴口罩，並非戴口罩播新聞。

湖北公共·新聞頻道記者戴口罩報道新聞。（影片截圖）

昨天（22日），有網友發現，湖北經視、湖北公共·新聞頻道的多位主持人、記者在新聞報道中戴上口罩。

有人感嘆這是「電視史上第一次」；有人表示此舉可以為觀眾提供更好的公共衛生示範；還有人想到了中老年人，表示湖北電視台的做法，能夠讓看新聞的中老年人「有最直觀的感受」；亦有人建議，春晚上戴「宣傳效果最好」。

不過，網傳圖片的一名主持人回應道，她是在《經視直播》結束時，為觀眾示範出門一定要戴口罩，以及如何正確戴口罩。 「並非戴口罩播新聞，請大家不要以訛傳訛！」

值得一提的是，在21日的央視節目「主播說聯播」中，央視主持人歐陽夏丹同樣在封面圖中戴上口罩。她在節目中表示：「面對疫情，不能掉以輕心，防控疫情，也絕不能漫不經心，自我保護，要多多上心。」