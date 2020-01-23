【武漢肺炎】傳華南市場休店獲補貼　網仍售野味：牠們沒瘋沒咬人

武漢肺炎疫情愈演愈烈，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時談到，疫情爆發的源頭是武漢的海鮮市場，病毒來源很大可能是野生動物。專家組成員袁國勇亦呼籲「我們都不應該吃野味」。 據內媒報道，作為疫情最早發生地的武漢華南海鮮批發市場，此前市場內存在大量野味交易，目前已休市，其中，網傳售賣多種野味產品的「大眾畜牧野味」目前已閉店。 然而，網絡上仍有不少店家銷售野味，有店家被問及售賣的動物會否攜帶病毒時，表示「牠們沒瘋沒咬人」。

網傳售賣多種野味產品的「大眾畜牧野味」目前已閉店。（紅星新聞）

傳休店獲萬元補貼兼計價賠償

據《紅星新聞》報道，周三（22日）走訪華南海鮮批發市場，發現已休市，不賣野味的店家也悉數關門。

附近銀行工作人員稱，該市場很多商家都是該銀行的客戶，平時都會過來辦理業務，有店家告訴她，這兩天（當局）組織商家登記，每間商戶可獲1萬元人民幣（下同，約合1.1萬港元）補貼，所進貨物也按照進價稱重後計價賠償。

上述銀行工作人員表示，「過年是商家賺錢最好的時候，是旺季。休市對商戶和周圍的酒店都有影響。」市場附近店家工作人員也證實，自己剛在華南海鮮市場內排隊辦理完退款。

網傳圖片顯示，「大眾畜牧野味」售賣的野味種類極為豐富。（網上圖片）

此外，市場內的「大眾畜牧野味」商舖，網傳售賣多種野味產品，目前已閉店，附近店舖也無人。

不過，報道指，從各大電商平台檢索發現，湖北仍有商家在網絡出售野山雞、野雞、野兔、野豬肚、新鮮野生獾等，其中多在恩施、襄陽、咸寧。大部份商家被詢問時稱，臨近春節已放假，現在下單可於年後發貨。

有銷售「深山養殖黃麂肉」網店還曬出執照和許可證。（紅星新聞）

被問及新型冠狀病毒與野生動物的關聯，有網店表示，他們家的野味「沒有病毒」。但如何判斷沒有攜帶病毒？對方表示，野生的，沒法給他們打疫苗，但是「牠們沒瘋也沒咬人」。至於是否有經營許可證和健康證等相關證件，商家稱「都有，放心」，但「現在手機裏沒有照片，過幾天發來」。

圖為黃麂，是一種草食動物，屬小型鹿科動物。（網上圖片）

更有銷售「深山養殖黃麂肉」的網店，顯示近期已成功交易216筆。在商品詳情一欄，更公布了營業執照、咸寧市林業局頒發的野生動物養育許可證等證件。

（紅星新聞）