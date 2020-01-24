【武漢肺炎】專家發現「非典型」病例　初期無呼吸系統症狀亦確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，武漢大學人民醫院研究組周五（24日）發布識別與防護的指南，特別提醒醫護人員臨床上要高度警惕隱形傳染源，患者初期或會以非呼吸系統症狀為主。 武漢大學人民醫院消化內科、呼吸與危重症醫學科等多學科，在診治過程中已發現多宗此類的「非典型」病例。

專家提醒，初期以非呼吸系統症狀為主的新型冠狀病毒肺炎患者，容易至相關科室就診，例如消化內科、神經內科、心血管內科等，特別消化內科會較多。（中新社）

醫院消化內科主任於紅剛教授指，其中一個「非典型」病例，45歲男患者因腹瀉3天到消化科門診求醫，醫生反覆詢問病史後，確認其有新型冠狀病毒肺炎接觸史，但無明顯發熱及相關呼吸系統症狀。醫生考慮患者正處於疫情發展期且有明確接觸史，遂為其安排進行胸部電腦斷層掃瞄，結果顯示雙肺多發片狀磨玻璃樣影，而且咽拭子的新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性反應，最終確診患上新型冠狀病毒肺炎。

呼吸與危重症科主任陳國忠教授亦指，「非典型」病例中的患者會在就診時沒有發燒、咳嗽等呼吸系統典型症狀，初期僅有消化系統症狀，例如輕度納差（食量減少）、乏力、精神差、惡心嘔吐、腹瀉等；或神經系統症狀，例如頭痛；或心血管系統症狀，例如心慌、胸悶等；或眼科症狀，例如結膜炎，甚至僅有輕度四肢或腰背部肌肉酸痛。

武漢大學人民醫院研究組提醒醫護人員臨床上要高度警惕隱形傳染源。（中新社）

專家提醒，初期以非呼吸系統症狀為主的新型冠狀病毒肺炎患者，容易至相關科室就診，例如消化內科、神經內科、心血管內科等，特別消化內科會較多。由於這批患者缺乏明顯的特異性臨床表現，明顯增加診斷難度，容易造成漏診或者誤診，更增加傳染的機會。

根據研究結果，研究組提醒由於新型冠狀病毒肺炎部分患者並無發熱等明顯症狀，醫務人員必須充分提高對納差、乏力、肌肉酸痛（包括輕微酸痛）和精神稍差患者的警惕，及時進行相關排查。

值得一提是，據此前相關部門發布的《關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第三版）的通知》，新型冠狀病毒肺炎的臨床表現，主要以發熱﹑乏力﹑乾咳為主。

另一方面，國家病原微生物資源庫周五發布，由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的中國第一株病毒毒種訊息及其電子顯微鏡照片、新型冠狀病毒核酸檢測引物和探針序列等全國首次發布的重要權威訊息，並提供共享服務。

（綜合報道）