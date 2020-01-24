【武漢肺炎】新加坡新增兩宗確診個案　一男一女均來自武漢

新加坡1月24日確診多兩宗感染新型冠狀病毒的個案，確診病例增至三宗。37歲男患者和53歲女患者均來自武漢。新加坡目前累計有44宗疑似病例，其中13宗已經證實無感染病毒。

男患者為新加坡首名確診患者的兒子，從武漢到新加坡旅遊，目前於新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）留醫，情況穩定。男患者的父親20日乘坐中國南方航空編號CZ351航班前往新加坡，曾入住香格里拉聖淘沙渡假酒店。

其中一患者曾到烏節路、濱海灣花園等地

另一名女患者同樣來自武漢。目前於傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）留醫，情況穩定。衛生部官員指，女患者21日清晨5時30分與一名同伴乘坐酷航（Scoot）TR121航班從武漢抵達新加坡，入住J8酒店。她曾乘坐公共交通工具到烏節路一帶、濱海灣金沙和濱海灣花園。女患者抵達新加坡當日下午出現發燒、咳嗽和感冒症狀，之後求醫。

總理李顯龍同日較早前曾指，民眾無須過分恐慌，認為病毒的威力不比2003年的沙士（SARS）強。他強調，新加坡在2003年沙士一疫後，就已經為類似情況做好應對措施，亦認為從目前情況來看，武漢肺炎的病毒不像沙士般致命，但大家仍需保持警惕和冷靜。

李顯龍在達沃斯受訪時，稱中國了解不能隱瞞疫情，因此北京已經改善應對這類公共健康危機的方式。他指中國公開更多就能更有效對抗疫情，並與其他國家合作阻止病毒傳播。

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