【央視春晚】成立醫療小組嚴密防疫　臨時加插詩歌朗誦集氣抗肺炎

周五（24日）年三十晚，內地官媒《央視》將於晚上8時正舉辦一年一度的大型除夕特別節目「春節聯歡晚會」（央視春晚）。 時值新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，不但原定在河南鄭州及粵港澳大灣區設置的分會場，直播會改為錄製，節目單更在開播前夕調查，特別增加疫情防控節目，安排《新聞聯播》主持人康輝等多人臨時加入，以朗誦詩歌「眾志成城，抗擊肺炎」來集氣對抗疫情。

央視春晚開播前夕調查節目單，增加朗誦詩歌「眾志成城，抗擊肺炎」來集氣對抗武漢肺炎疫情。（微博）

北京日前已取消不少當地的新年活動，例如龍潭及地壇的大型廟會，故宮亦都要閉館，令外界關注央視春晚會否「難逃一劫」。據官方傳媒報道，央視春晚會如常舉辦，但為保障演職人員和現場觀眾的健康安全，中央廣播電視總台提前對疫情防控工作進行嚴密部署，包括與衛生防疫部門聯手，成立「春晚醫療保障小組」，為演職人員和現場觀眾提前做好醫療服務，對突發公共衛生事件救護等做好預案，同時做好春晚工作區域疾病預防和消毒滅菌工作等。

受訪的保障小組專家北京大學第一醫院健康管理中心副主任周國鵬表示，屆時會採取非常嚴格的監控和管理措施，對所有的入場人員都進行測溫，實行發熱零報告制度，保證演員之間沒有交叉感染，保證大家安全。

中央廣播電視總台與衛生防疫部門聯手成立「春晚醫療保障小組」，嚴密部署防疫工作。（影片截圖）

此外，報道指當局對演職人員和觀眾都采取嚴格實名制，演播廳各出入口設置體溫檢測儀，對每一名進出人員進行快速、準確的體溫檢測。從1月20日起，當局已對相關演播廳、演員休息室、辦公區域，以及各個出入口和走廊等區域，進行不間斷全面消毒。同時又建立全員覆蓋的疫情訊息報告和處置機制，備足常用診治藥急救藥品設備和防護耗材。

（綜合報道）