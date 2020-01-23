【央視春晚】「旺角小龍女」龍婷壓軸演唱　粵港澳大灣區直播取消

官媒《央視》的「春節聯歡晚會」（央視春晚）周四（23日）公布節目單，其中壓軸登場的歌曲《難忘今宵》，表演者之一是《星光大道》2019年度總冠軍，有「旺角小龍女」之稱的龍婷。

央視春晚即將於周五（24日）晚上舉行。（微博）

據了解，今年央視春晚的主題是中華人民共和國成立70周年以來所取得的成就，以及2020年決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅等，其中有8個語言類節目，是歷年之最。有與大眾生活息息相關，力求喜聞樂見的《生活趣談》、《機場姐妹花》；有情感濃度與思想深度並重，富有人生哲理，讓人收獲啟迪的《風雪餃子情》、《父母愛情》；亦有鞭撻形式主義、官僚主義的《走過場》。

至於歌舞類節目，表演者不少是新生代演員，有李現、朱一龍、馬思純、周冬雨、李沁、陳偉霆、張藝興、王俊凱、王嘉爾、易烊千璽、楊紫、王源、魏大勛等。吳磊、彭於晏、彭昱暢甚至會驚喜亮相魔術表演。

按照官方公布的節目單，央視春晚最後一個表演節目是歌曲《難忘今宵》，表演者有5人，「旺角小龍女」龍婷是其中一個。龍婷在網上擁有超過100萬名粉絲，此前長期在旺角西洋菜街行人專用區演唱，每次都有大批市民圍觀。旺角西洋菜街行人專用區取消前最後一夜，圍觀龍婷的觀眾更有多達2000人。龍婷演唱完畢與粉絲合照，亦足足花了近一小時。

及至2018年4月開始，龍婷參加《星光大道》比賽，最終在去年年底獲得2019年度《星光大道》的總冠軍。

但值得一提是，為防範新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，央視春晚原定在河南鄭州及粵港澳大灣區設置分會場，惟據內地傳媒報道，分會場的直播將會為錄製形式進行。

（綜合報道）