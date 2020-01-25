【武漢肺炎】記者呼籲武漢一把手須換帥　湖北日報致函市委道歉

武漢肺炎疫情快速蔓延引發輿論熱議。中共湖北省委機關報《湖北日報》一名記者因在微博發文呼籲武漢市一把手應立即換帥引發關注。不過，報社隨後致函武漢市委市政府道歉。

1月24日，《湖北日報》記者張歐亞在微博發文寫道：武漢必須當即（機）立斷換帥了！必須有當年「非典」（SARS）期間臨危受命首都王副主席這樣雷厲風的領導！和很多人一樣，我也曾認為，臨時換不熟悉領導，不利於工作的展開，但據當前日益嚴重並繼續擴大的異常嚴峻的形勢，當前的台上者不具這樣的領導指揮力！為了武漢，希望立即換帥！！！

網傳《湖北日報》記者張歐亞在微博發文，呼籲立即換掉武漢市一把手！（ @秦楚寫秦楚微博截圖）

這則帖文引發不少網民應和，但目前已無法在張歐亞微博上找到。

當日，中共《湖北日報》傳媒集團委員會立即致函武漢市委市政府道歉、檢討。

《湖北日報》傳媒集團在「關於集團員工在個人微博上發表錯誤言論的情況說明和致歉」的函文中稱，「今天上午，我集團員工張歐亞在其個人微博上發表錯誤言論，給當前防控工作添了亂，給各級領導添了堵。」深表歉意。

公開資料顯示，張歐亞，湖北十堰市人。曾先後在《十堰晚報》、《十堰日報》、《楚天金報》任職，也擔任過《楚天都市報》深度報道部主任。他曾多次報道中國重大熱點事件，並多次獲獎。

對於張歐亞的身份，傳媒集團解釋稱，張歐亞為農村新聞中心記者。他在個人微博上的認證為「楚天都市報新聞部主任」，是他以前在《楚天都市報》工作時的身份。

傳媒集團還作出承諾，要求「所有員工個人微博、微信等自媒體和朋友圈一律不得刊發、轉發不良信息和未經媒體報道、核實的信息，只能傳播正能量，匯成眾志成城的大合唱。」

武漢市委書記、市新型肺炎防控指揮部指揮長馬國強。（網上圖片）

1月24日，武漢市委書記、市新型肺炎防控指揮部指揮長馬國強開會強調，要把思想和行動統一到習近平總書記的重要指示和黨中央決策部署上來，按照省委、省政府要求，全面進入「戰時」狀態，落實分級分類就醫制度，確保發熱病人得到及時救治。

他指出，各區要全面落實屬地負責制，主要領導擔任第一責任人，立即確定隔離觀察地點和運送病人專門車輛，落實各社區醫療衛生服務中心及醫療力量，發現疑似病人，及時轉送發熱門診就診，確診後立即送指定醫療點治療，不得延誤。