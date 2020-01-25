【武漢肺炎】中央成立應對疫情工作領導小組　向湖北派出指導組

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中共中央政治局常委會在周六（25日）大年初一召開會議，中共總書記習近平主持會議並發表重要講話，會議同時決定，中共中央成立應對疫情工作領導小組。

據新華社報道，中共中央政治局常委會專門聽取疫情防控工作匯報，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。會議決定，中共中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常委員領導下展開工作。中共中央會向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。

中央政治局常委會召開會議，中共總書記習近平主持會議並發表重要講話。（影片截圖）

習近平在重要講話中先是代表中共中央，向全國的前線醫務人員表示衷心感謝，並向全國特別是湖北人致以親切問候，向在疫情中失去親人的家庭致以誠摯慰問。習近平指出，面對新型冠狀病毒肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢，必須中央加強統一領導、統一指揮，堅定不移把中共中央各項決策部署落到實處，貫徹落實情況要及時向中共中央報告。各級黨政領導幹部特別是主要領導幹部要堅守崗位，及時發聲指導，及時掌握疫情，及時採取行動。要加強聯防聯控工作，加強有關藥品和物資供給保障工作，加強醫護人員安全防護工作，加強市場供給保障工作，加強輿論引導工作，加強社會力量組織動員，維護社會大局穩定，確保人民度過一個安定祥和的新春佳節。

會議則指出要分類指導各地做好疫情防控工作，湖北省和武漢市疫情防控事關全局，湖北省要把疫情防控工作作為當前頭等大事，採取更嚴格的措施，內防擴散、外防輸出，對所有患者進行集中隔離救治，對所有密切接觸人員採取居家醫學管理，對進出武漢人員實行嚴格管控，堅決防止疫情擴散。要切實保障湖北省和武漢市各種物資供應，確保人民群眾正常基本生活。其他所有省份要加強對流動人員的疫情監測和防控，嚴格隔離確診患者，對疑似病例和密切接觸者要按醫學要求進行隔離和檢查。各市縣鄉鎮要保持高度警惕，做好應急預案和應對準備，必要時立即啟動。各地要減少春節期間大型公眾活動，盡量避免人員大規模聚集。

會議亦強調要全力以赴救治感染患者，將重症病例集中到綜合力量強的定點醫療機構進行救治，及時收治所有確診病人。要盡快充實醫療救治隊伍力量，把地方和軍隊醫療資源統籌起來。要不斷完善診療方案，堅持中西醫結合，盡快明確診療程序，有效治療藥物重症病人的搶救措施。要加強患者醫療救治費用保障，確保患者得到及時救治，絕不能因費用問題耽誤患者救治。要關心和保護好廣大醫療衛生人員，做好防護設備配置防護措施落實。

會議又提到要依法科學有序防控，要做好疫情監測、排查預警等工作，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要加大對重點場所，特別是農貿市場、集貿市場、超市的禽類、野生動物等交易的監管和衛生學處置力度，加強源頭防控，對車站、機場、碼頭等重點場所，以及汽車、火車、飛機等密閉交通工具，採取通風、消毒、體溫監測等必要措施，一旦發現疑似病例，就地留觀。要及早研判疫情傳播擴散風險，加強溯源和病原學檢測分析，加快治療藥品和疫苗研發，提高疫情防控的科學性和有效性。

會議在最後強調，要及時準確、公開透明發布疫情，回應境內外關切。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心。要及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織及港澳台地區通報疫情信息，加強合作，全力應對，共同維護地區和全球衛生安全。

（新華社）