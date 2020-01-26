【武漢肺炎】國家衛健委發通知：來自武漢人員應居家醫學觀察14天

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。國家衛生健康委員會（國家衛健委）25日晚發布《加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作通知》（下簡稱《通知》），要求街道（鄉鎮）和社區（村）實行網格化、地毯式管理，來自武漢的人員應到社區衛生機構登記並居家醫學觀察14天。

《通知》強調，充分利用大數據手段，精準管理來自武漢的人員，確保追蹤到位，實施醫學觀察。（資料圖片）

《通知》由應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制發布。當中要求，充分發揮社區動員能力，實施網格化、地毯式管理，群防群控，穩防穩控，有效落實綜合性防控措施，做到「早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療」，防止疫情輸入、蔓延、輸出，控制疾病傳播。

《通知》寫道，縣（區）級衛生健康行政部門要組織轄區內基層醫療衛生機構工作人員參加新型冠狀病毒感染的肺炎病例發現與報告、流行病學調查、標本採集、院感防控、個人防護等內容的培訓，提高防控和診療能力。並發布公告，對轄區內來自武漢的人員進行警示，要求到社區衛生機構登記並實行居家醫學觀察14天。

《通知》強調，以社區為網格，加強人員健康監測，摸排人員往來情況，有針對性地採取防控措施。充分利用大數據手段，精準管理來自武漢的人員，確保追蹤到位，實施醫學觀察。做好密切接觸者管理。