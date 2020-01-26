【武漢肺炎】北京市交通委：目前沒有封城，也不會因疫情封城

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地多個省區市持續擴散，北京巿於今日（26日）起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出經營性省際長途客運班次和旅遊包車，但不包括跨市運營的地面公交線路，恢復時間另行通知。 北京市交通委副主任容軍今日下午表示，北京目前沒有封城，也不會因疫情封城。

1月26日，工作人員在北京軌道交通王府井站對進站乘客測量體溫。北京市地鐵自1月24日首班車起，陸續在北京西站、北京站、首都機場、北京南站、西單站等50餘座車站，由專人穿戴防護服對進站乘客體溫進行測試。 （中新社）

據內媒《北京日報》今日報道，今日下午，北京市召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市交通委副主任容軍表示，目前北京市民航方面，航班正常運行，暫停往來湖北方向的航班。鐵路方面，赴北京列車正常運行，北京與湖北始發終到的列車暫時停運。長途客運線路方面，每年除夕上午至初三下午停運，後期湖北等疫情高發區停運，其他區域將視情況逐步恢復運營。目前，北京高速公路和普通公路正常開放，公交地鐵正常運營，將加強測溫通風等工作。

1月26日，北京市民戴口罩經過北京趙公口長途客運汽車站。（中新社）

此外，在發布會上，北京宣布當地大中小學幼兒園延遲開學。北京教委新聞發言人李奕同時表示，北京市各學校須一校一策，因地制宜合理安排學生學習，要特別重視學生的心理健康工作。

（綜合報道）