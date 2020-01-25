【武漢肺炎】北京省際道路客運26日起停運　全市所有旅行團將暫停

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地多個省區市持續擴散，其中首都北京已累計有41宗確診病例，目前仍有39人在定點醫療機構接受治療。 北京市交通部門相關人士向內地傳媒證實，全市省際道路客運服務，將於明天起（26日）全部停運。

報道提到，大興機場巴士公司現時亦已經停運全部跨省機場巴士，市內路線則仍正常運行。報道指，所有進出北京的省際客運及省際旅遊包車，將於明天起全部停運，北京市內各個長途客運站均已接獲通知，恢復運營時間未定，要等待交通部門進一步通知。

北京多個車站已有專人檢測進站乘客的體溫。（新京報）

與此同時，北京地鐵已自周五（24日）的頭班車起，陸續在北京西站、北京站、首都機場等35個車站，由專人穿戴防護服對進站乘客進行體溫測試，異常者將及時送醫。

北京文旅局亦表示，將於下周一（27日）起暫停所有旅行團業務，以及「機加酒」（機票及酒店住宿）服務。國內遊部分已於周五起停止，部分出境旅行團可以在保證安全的情況下，在下周一前仍可繼續出行，但下周一起就要全部暫停。

另一方面，網上有傳出消息，稱為防控疫情，進入北京的高速公路已經封閉。但北京市首都公路發展集團有限公司向內地傳媒證實是謠言，北京市交管部門亦確認未有採取任何高速公路封路措施。

（綜合報道）