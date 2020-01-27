【武漢肺炎】4096名武漢遊客仍在境外　武漢文旅局公開信請求幫助

武漢市文化和旅遊局今天（27日）在官網發布《武漢市文化和旅遊局致兄弟城市旅遊行業同仁的一封信》，信中指出，尚有4096名武漢遊客仍在境外，呼籲和請求各航空公司、旅遊行業同仁，繼續對武漢旅遊團隊回國返漢給予大力支持和幫助。

上述公開信指出，為防控新型冠狀病毒感染的肺炎經旅遊途徑擴散，1月17日上午，武漢市文化和旅遊局召開了全市出境遊組團社負責人緊急工作會，要求出境遊組團社不再新收遊客組團出境，勸導已經組團的遊客依法依規辦理退團退費；1月23日，要求全市所有旅遊團隊一律取消，從1月23日10時起，武漢口岸旅行團隊出境數量為零。

武漢市文化和旅遊局發布公開信，請求航空公司和旅遊行業給予幫助。（網站截圖）

信中稱，為有效切斷病毒傳播途徑、堅決遏制疫情蔓延勢頭，1月23日起，各航空公司相繼暫時取消了飛往武漢天河機場的客運航班。但前期已經出境的武漢旅遊團隊按旅行計劃將於1月24日起至2月初陸續返程。由於飛往武漢天河機場的航班暫時取消，原計劃從武漢天河機場入境返漢的旅遊團隊，需要改簽航班從國內其他城市入境返回，入境後，旅遊團隊需要住宿、返漢交通等服務。該局已指導和督促出境遊組團社認真妥善做好旅遊團隊回國返漢工作。

信中指出，雲南省各市州、廣東省湛江市等地對來自湖北的旅客實行定點酒店統一安置。在各航空公司、旅遊行業同仁的支持和幫助下，1月24日至26日24時，前期出境的旅遊團隊陸續入境返回，部份團隊遊客經所在地防疫檢測正常後已平安抵達武漢，尚有4096名武漢遊客仍在境外。

信中續指，由於人們對疫情擴散傳播的擔憂，部份武漢出境遊旅遊團隊在返程時改簽航班、從一些城市入境後住宿和返漢交通等方面遇到了一些困難。我們誠摯呼籲和請求，各航空公司、兄弟城市旅遊行業同仁，繼續對武漢旅遊團隊回國返漢給予大力支持和幫助，讓出境的武漢旅遊團隊平安回國返漢；請求兄弟城市文化和旅遊部門繼續給予大力協調和排憂解難，對所有在外旅行的武漢市民給予必要的幫助。

（武漢市文化和旅遊局）