【武漢肺炎】《科學》雜誌：海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地

新型冠狀病毒發源地可能並非是此前被一致認定的武漢華南海鮮市場，而是存在新的可能性。

1月26日，《科學》雜誌（Science Magazine）最新發表的《武漢海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地》報道指出，有學者認為，根據在最新權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的論文，對於新型冠狀病毒的起源地——武漢華南海鮮市場表示了質疑，並提出了新的可能性。

此前，在《柳葉刀》上發表披露的此次疫情中最早接受定點治療的武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者情況。在論文中，他們追蹤了第一批41個確診病例的病史，其中總共有13個病例與華南海鮮市場無接觸史，27人曾到訪過海鮮市場。在最早出現的4名感染者中，有3人沒有華南海鮮市場暴露史。

2020年1月8日，爆發疫情的湖北武漢海鮮市場已經關閉。（AFP）

上述論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林在接受中國媒體財新網採訪時表示：「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。（新型冠狀病毒起源）是多源性。」

但黃朝林認同該病毒有較大可能來源於野生動物。

+ 6 + 5 + 4

論文通訊作者、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曹彬，在回覆《科學》雜誌時也表示，「現在看起來很明確，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但說實話，我們還不知道病毒到底來自哪裏。」

根據《科學》雜誌的報道，首批病人中最早出現的病例為2019年12月1日，該病例與華南海鮮市場無接觸史。該病例和後續病例之間也沒有發現流行病學聯繫。

喬治敦大學傳染病專家丹尼爾·盧西（Daniel Lucey）在接受《科學》採訪時表示：「13個人和這個市場沒有任何聯繫。這不是個小數字。」

他認為，如果數據真實準確，那麼最早的感染可能發生在2019年11月。因為在感染和症狀出現之間有一段潛伏期。他表示如果是種情況，新型冠狀病毒最初可能源自其它地方，在更早的時候就已經在人群中消無聲息地傳播，隨着傳播到海鮮市場後，才在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。

此前據武漢衛健委通報，第一例患者在2019年12月8日出現症狀，而報告中說大多數病例與2020年1月1日關閉的華南海鮮市場有關。

基於此，盧西建議，對相關的人和動物（包括來自其他動物市場的供應商）血液樣本可以儘快進行回溯分析，這可能會更加清楚地撥開新型冠狀病毒起源的迷霧。