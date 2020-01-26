【武漢肺炎】最新檢測結果：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒

內地新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續蔓延，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福22日證實，新型冠狀病毒的來源是武漢華南海鮮市非法銷售的野生動物。 據央視新聞今天（26日）消息，中國疾控中心在病毒溯源研究中取得階段性進展。該所首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

疫情最早發生地武漢華南海鮮批發市場，此前市場內存在大量野味交易。（資料圖片）

報道指出武漢新型冠狀病毒疫情早期確診的病例，大多來自武漢華南海鮮市場。2019年12月31日，根據中國疾控中心要求，該所選派專家組赴武漢參加疫情防控，於2020年1月1日凌晨，起草《環境溯源工作方案》。1月1日上午8時赴華南海鮮城，針對病例相關商戶及相關街區集中采集環境樣本515份，運送至病毒病所進行檢測。1月12日，病毒病所專家再次在華南海鮮市場采集野生動物販賣商鋪相關標本70份，並轉運至實驗室進行檢測。

兩批華南海鮮城的樣本共計585份，PCR檢測結果顯示其中33份標本為新型冠狀病毒核酸陽性。這些陽性樣本分布在市場上的22個攤位和1個垃圾車，其中93.9%(31/33)陽性標本分布在華南海鮮市場的西區。

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經調查發現，華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場。華南海鮮市場西區存在野生動物交易，尤其是西區的七街和八街靠近市場內部的區域存在多家野生動物交易商鋪，而這一區域的陽性標本也比較集中，占全部陽性樣本的42.4%(14/33)。綜上所述，高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

網傳售賣多種野味產品的「大眾畜牧野味」目前已閉店。（紅星新聞）

網傳圖片顯示，「大眾畜牧野味」售賣的野味種類極為豐富。（網上圖片）

對核酸檢測陽性的樣本，病毒病所採用冠狀病毒敏感細胞系開展了病毒分離工作，從電鏡觀察、PCR和深度測序結果均提示，成功從環境樣本中分離到新型冠狀病毒，進一步證實在華南海鮮城環境中存在著大量的新型冠狀病毒2019-nCoV。

國家病原微生物資源庫24日公布首株新型冠狀病毒2019-nCoV電鏡圖片。（新華社）

國家市場監管總局、農業農村部及國家林草局今天（26日）發布聯合公告，指為了嚴防新型冠狀病毒疫情，阻斷可能的傳染源頭及途徑，決定即日起全國禁止野生動物交易，直至疫情解除。