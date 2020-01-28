【武漢肺炎】內媒：北京小湯山非典醫院正重建　將重啟應對疫情

在新型冠狀病毒肺炎重災區湖北武漢，當局日前決定參照2003年沙士期間北京建成的小湯山醫院，於六天內建成一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的板房形式醫院「武漢火神山醫院」。武漢當局其後決定在半個月之內再建一間「武漢雷神山醫院」。 內媒昨日（27日）報道，河南鄭州版「小湯山」醫院也正式開建。 北京小湯山醫院在沙士疫情結束後轉型為康復醫院。內媒《界面新聞》今日（28日）報道，從多方消息獲知，該醫院正在重建，並有望在近日重新啟用，以應對疫情。

內媒《界面新聞》報道，從多方消息獲知，小湯山醫院正在重建，並有望在近日重新啟用，以應對疫情。圖為小湯山療養院北門。（《界面新聞》）

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《界面新聞》報道指，今日下午3點，記​​者到北京市昌平區小湯山療養院（小湯山醫院的前身）北門處，得知療養院內部已施工兩到三天，建築隊和醫生均有入駐，目前施工方為北京建工和北京城建。

北京市衛健委回應稱，如果有重啟小湯山醫院之事，北京市衛健委官方會發布通告。

2003年4月，北京為有效控制沙士疫情，動用解放軍7天內在北京昌平區小湯山鎮，在原有小湯山醫院的基礎上，緊急建設「中國人民解放軍小湯山非典醫院」。小湯山醫院建築面積達到2.5萬平方米，可容納1000張病床，並在兩個月內收治全國1/7的沙士患者。

沙士疫情結束後，小湯山醫院由於設施不完善和多年閒置，也引發過對其去留的爭議。2010年4月，北京市衛生局宣布，拆除小湯山醫院非典病房。2012年，北京市醫管局正式批准小湯山醫院的轉型方案，9月，北京市衛生局發布消息，小湯山醫院將更名為「北京市小湯山康復醫院」，標誌著該醫院正式由三級綜合醫院轉型為三級康復醫院。

（《界面新聞》）