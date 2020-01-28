【武漢肺炎】廣東省延至下月初復工復課　來自或去過疫區加強查驗

為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，廣東省政府在周二（28日）傍晚發出通知，宣布除必需外，各類企業的復工時間不得早於下月9日，各間中小學及幼稚園不得早於下月17日開學，大專院校等亦要下月24日後才能開學。

據通知，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，更好保障人民群眾生命安全和身體健康，除了保障城鄉運行必需（供水、供電、油氣、通訊、公共交通、環保、市政環衛等行業）、疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護用品生產運輸和銷售等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產、物流配送等行業）和其他涉及重要國計民生、供港供澳及特殊情況急需復工的相關企業，全省內各類企業復工時間不早下月9日。

廣東省宣布延至下月上旬起才陸續復工復課。（中央社）

在教育方面，廣東省內所有中小學、幼兒園下月17日前不開學，所有大專院校、中職學校、技工院校下月24日前不開學。各地級以上市教育部門、人力資源社會保障部門和大專院校、中職學校、技工院校，要根據疫情形勢和防控情況，科學研判後確定具體開學時間。

另一方面，通知亦提到有關返回廣東省的人員，指確因工作需要要下月9日前返回的人，各地、相關部門和用人單位應加強檢疫查驗和健康防護，所在單位要及時報告相關訊息；對來自或去過疫情重點地區的人員，應嚴格按照相關通知落實防控措施。

通知在最後指出，各類企業、學校及用人單位要落實防控主體責任，加強職工和師生健康監測，完善相應設施設備，提供衛生用品和隔離觀察場所，開展環境衛生整治和重點場所消毒，把各項防控和服務保障措施落實落細。各地級以上市政府要根據當地實際情況，制定切實可行的疫情防控措施和方案，把工作和責任落實到具體責任單位和責任人。

（綜合報道）