【武漢肺炎】趙克志：堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，公安部周二（28日）召開會議，部長趙克志強調要把疫情防控作為當前最重要的工作、最緊迫的任務，紮實抓好各項措施的落實，堅決打贏疫情防控阻擊戰，堅決維護社會大局穩定。

趙克志表示，中共中央高度重視疫情防控工作，目前形勢依然嚴峻復雜，各級公安機關要要迅速啟動戰時工作機制，依法打擊打擊各類借機造謠滋事、惡意污蔑攻擊的不法行為，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導，堅決維護國家政治安全。

貴州銅仁思南縣有民眾酒後無故阻攔疫情宣傳車工作，結果被處以行政拘留5日。（微博）

穩妥處置擅自設卡攔截等違法行為

趙克志亦提到，各級公安機關要全力配合有關部門做好疫情監測、排查、預警，以及感染患者收治和疑似病例及其密切接觸者的核查隔離等工作，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療，堅決防止疫情擴散蔓延。具體而言，要派出足夠警力進駐各交通場站維護秩序，充分依托治安檢查站、交警執法站和臨時檢查點，積極協助做好出入管控地區的人員、車輛、物品衛生檢疫工作，並開闢綠色通道，優先保障救護車輛、防疫車輛和運送醫護人員、藥品器械、民生物資等車輛通行；對未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，要立即報告黨委、政府，依法穩妥處置，維護正常交通秩序；加強機場、火車站、客運碼頭、邊檢口岸等人員進出管理，協助做好體溫檢測、篩查和口岸檢疫等工作；要根據疫情形勢發展變化，及時啟動京津冀警務一體化和聯防聯控工作機制，築牢首都安全屏障。

嚴厲打擊利用疫情哄抬物價

此外，趙克志強調要強化重點防控和社會面整體防控，重點地區公安機關要全面提升勤務等級，加強定點醫療機構、隔離場所等重點部位安保工作，指導相關單位強化治安管控和內部安全防範措施，全力維護醫療、隔離秩序；根據疫情發展態勢，加大警力投入，強化顯性用警，嚴格落實公安武警聯勤巡邏機制和「1、3、5分鐘」快速反應處置措施，切實提高見警率、管事率，增強震懾力、控制力，確保社會治安大局持續穩定；毫不動搖地堅持依法嚴打方針，嚴厲打擊利用疫情哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，嚴厲打擊製售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料和非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物等違法犯罪行為，及時查處擾亂社會秩序、干擾疫情防控、妨害公務等違法犯罪行為；對疫情防控期間發生的嚴重違法犯罪案件，要組織精兵強將快偵快破，並及時予以曝光，形成強大震懾。

各級公安機關加強定點醫療機構、隔離場所等重點部位安保工作。（微博）

為一線執勤民警提供必要防護裝備

另一方面，趙克志亦要求強化內部安全防護措施，加強公安機關辦公場所和出入境、戶政、車管等對外窗口單位安全管理和衛生防疫工作，嚴防發生聚集性疫情和安全問題；加強公安監管場所安全防護工作，堅決防止疫情在監管場所傳播擴散；加強基層一線民警防疫防護物品物資保障，積極爭取有關部門支持，千方百計為一線執勤民警提供、配備必要的防護裝備和後勤保障；組織力量抓緊編制防護宣傳手冊，及時配發一線執勤民警，教育幫助民警提高病毒防範意識、增強自身防護能力；關心關愛民警，積極幫助民警解決家庭困難，確保一線執勤民警無後顧之憂；一旦發現民警及家屬受到感染情況，要全力幫助落實隔離、救治等措施。

官方傳媒在報道中亦提到，公安部連日來多次召開黨委會、視像調度會研究部署疫情防控和維護社會穩定工作，並向全國公安機關下發緊急通知和工作方案，各地公安機關已迅速啟動高等級勤務，全力以赴投入疫情防控和維護穩定工作。

（中國警察網）