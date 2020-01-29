【武漢肺炎】武漢人在外地受歧視？　市委書記：要理解防控措施

隨著武漢肺炎疫情擴散，有外地民眾拒絕與武漢人搭乘同一航班，亦有許多武漢民眾在外地遭酒店拒絕入住。許多湖北及武漢民眾表示，在外地受到歧視。 對此，武漢市委書記28日在記者會上表示，相信歧視只是個例，同時湖北人也要理解防控措施。

湖北省召開疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

1月28日晚上，湖北省召開新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作新聞發布會，通報全省疫情和防控工作最新進展情況。

有記者提問，武漢人在外地受歧視，如何看待？馬國強說，相信在全國各地對武漢人、湖北人的歧視都是個例，絕大部份人都會善待湖北人，因為大家都有可能碰到類似的情況。同時，湖北人也要理解這些防控措施，是為了全國人民、為了全世界。雖然疫情在武漢，但目前已經是全國群防群控的態勢，每個人都應該自覺做到自我保護。

至於確診病例數據連日來陡增，馬國強稱，1月17日、18日披露確診病例出現高峰，因為在這之前，國家把檢測權下放到了湖北省疾控中心，檢測能力速度的提升導致確診病例的增加。

此外，當日的發佈會還強調，在肺炎接診的過程中發現有一些可能會出現無症狀的感染者，沒有症狀，但是做核酸檢測是陽性的，還有一些病人發熱不明顯，偶爾乾咳、乏力。這樣的病人從傳染病規律來講，也是有一定的傳染率，給防控工作帶來一定的困難和複雜性。