【武漢肺炎】廣電總局要求加強宣傳防疫　《快樂大本營》等停播

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全國，國家廣電總局在周二（28日）發出新聞稿，指已部署全國衛視加強疫情防控宣傳和輿論引導，宣傳司每天會統籌全國衛視的節目編排，指導加強疫情防控報道，減少娛樂性節目，並及時發布36間衛視全天節目指引。

新聞稿指，除湖北外，湖南、浙江、安徽、重慶等多間省級衛視均開設抗擊疫情新聞直播節目和特別報道，及時發布權威訊息。例如浙江衛視從1月26日起，就全天多個時段推出新聞直播《眾志成城，防控疫情》。與此同時，湖南衛視、浙江衛視取消原定在農曆新年期間播出的綜藝節目《快樂大本營》、《王牌對王牌》等。

《王牌對王牌》原定在農曆新年期間播放的集數已經停播。（微博）

另一方面，國家廣電總局日前亦有加強網絡視聽宣傳，網絡視聽節目管理司安排抖音、快手、微視、微博等平台，持續全網推送疫情防控宣傳短片，又安排優酷、騰訊視頻、西瓜視頻、嗶哩嗶哩等視聽網站，在首頁顯着位置設置「肺炎防治」頻道或專區，實時疫情防控情況播報及及時辟謠虛假訊息，「普及疫情防控和衛生健康知識，講好一線醫務工作者的先進事迹和感人故事，彰顯正能量」。

事實上，作為疫情重災區的湖北省武漢市，在「封城」措施影響下，當地不少農曆新年期間的文化活動都臨時取消，「為豐富湖北省武漢市等地區人民群眾精神文化生活」，中宣部及國家廣電總局特別精選10部電視劇，分別協調相關版權持有公司向湖北及武漢的電視台捐贈版權，「為抗擊疫情穩定民心、增強信心、鼓舞士氣貢獻力量，讓優秀電視劇陪伴湖北省武漢市等地區人民群眾共克時艱」。

（綜合報道）