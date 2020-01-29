【武漢肺炎】湖北黃岡版「小湯山醫院」正式啟用　首批病人已入住

因應武漢肺炎疫情持續延燒，湖北黃岡版「小湯山醫院」周二（28日）晚間正式啟用，首批病人在當晚已轉入該院治療。

據內媒報道，被稱作黃岡版「小湯山醫院」的大別山區域醫療中心啟用。晚上10時31分，黃岡市中心醫院開始轉運發熱患者到大別山區域醫療中心治療。這座「小湯山」本來是黃岡市中心醫院的新院區，此前主體工程、室內外裝飾裝修大部份完成，原擬於今年5月整體搬遷使用。

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隨着武漢肺炎疫情日益嚴峻，24日晚間，黃岡市在前期確定的全市13間定點醫院和29個發熱門診的基礎上，緊急徵用大別山區域醫療中心，將其改造成1000多張床位的疫情隔離點。

報道指，衛健、住建、城管、環保、齊安國投、黃岡供電、武警等部門，3天來組織人員、機械與裝備，完成通水、通電、進出步道、「三區兩通道」的建設，清掃整飭15000餘平方米院房，安裝病床700餘張。山東醫療隊和黃岡市中心醫院部份醫護人員進駐大別山醫療中心，並在28日晚開始收治病人。

早前，武漢市為加強對新型冠狀病毒感染的肺炎患者的救治，參照沙士（SARS）時期北京小湯山醫院模式，決定籌建兩所專門醫院「火神山醫院」與「雷神山醫院」。其中火神山醫院佔地3.39萬平方米，設置床位1000張，預計2月2日可整體移交軍方管理；雷神山醫院佔地3萬平方米，設置床位1500張，預計2月5日投入試用。

（綜合報道）