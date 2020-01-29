【武漢肺炎】西藏啟動重大突發公共衛生事件一級響應

西藏出現首宗疑似病例，武漢肺炎疫情蔓延至全國範圍。繼全國30個省區市先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」後。西藏今天（29日）也啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

1月26日，大昭寺廣場前拍攝結婚照片的一對新人戴上口罩。（中新社）

1月29日上午，西藏自治區應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組召開會議，決定自即日起，全區啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

1月27日上午，西藏區黨委召開常委會會議，會議決定成立由區黨委書記和自治區主席任組長的自治區應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組，並下設辦公室，當天啟動了重大突發公共衛生事件二級響應。

西藏昨天（28日）傳出一起疑似病例。據中新社引述西藏自治區衛生健康委員會29日通報報道，這名34歲的張姓男子是湖北省隨州市人。他於1月22至24日經由武昌乘火車到達拉薩市，25日晚間自行前往西藏自治區指定定點醫療機構就診並收治入院，接受隔離治療。

通報指出，1月28日，根據臨床表現和自治區疾病預防控制中心實驗室檢測，判定張姓男子為新型冠狀病毒感染的疑似病例，目前生命跡像平穩，密切接觸者已接受醫學隔離觀察，檢體則已送至中國疾病預防控制中心進行複核檢測。